Arosa pide una actuación urgente sobre la PO-299 y la dársena de O Xufre

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, ha remitido sendos escritos oficiales a Portos de Galicia y a la Xunta solicitando actuaciones urgentes para mejorar el estado de las distintas infraestructuras de su competencia en el municipio. En el caso de la primera de las entidades, el regidor ha solicitado la reparación inmediata de un bache de grandes dimensiones en el vial de la lonja de A Illa, un punto de tránsito habitual de vehículos pesados y profesionales del mar, donde «existe un grave riesgo para la seguridad de la circulación».

En lo que respecta a la comunicación dirigida a la Xunta de Galicia, Arosa demanda una intervención a la mayor brevedad posible, en la carretera Po-299, la que une el puente de A Illa con el muelle de O Xufre por el litoral. En ese vial se vienen detectando desde hace tiempo una gran cantidad de baches y un acusado deterioro del firme en diferentes tramos lo que, entienden desde el grupo de gobierno, compromete la seguridad viaria.

El alcalde isleño resalta que «la seguridad de los vecinos y de los usuarios de estas infraestructuras debe estar por encima de todo» y recuerda que, aunque no son de titularidad municipal, el Concello «tiene la responsabilidad de defender los intereses de sus vecinos y exigir a las administraciones competentes el mantenimiento adecuado de este tipo de vías».

Tanto el asfalto de O Xufre como el de la PO-299 llevan tiempo degradados, pero este deterioro se ha ido acrecentando en el último mes debido a las constantes lluvias y al tránsito de tráfico pesado por esos puntos, lo que hace necesaria una intervención inmediata para acabar con esa situación».