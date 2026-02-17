Infraestructuras
Arosa pide una actuación urgente sobre la PO-299 y la dársena de O Xufre
El regidor ha remitido escritos a Portos de Galicia y a la Xunta ante la degradación que están sufriendo estos espacios tras las lluvias caídas
El alcalde de A Illa, Luis Arosa, ha remitido sendos escritos oficiales a Portos de Galicia y a la Xunta solicitando actuaciones urgentes para mejorar el estado de las distintas infraestructuras de su competencia en el municipio. En el caso de la primera de las entidades, el regidor ha solicitado la reparación inmediata de un bache de grandes dimensiones en el vial de la lonja de A Illa, un punto de tránsito habitual de vehículos pesados y profesionales del mar, donde «existe un grave riesgo para la seguridad de la circulación».
En lo que respecta a la comunicación dirigida a la Xunta de Galicia, Arosa demanda una intervención a la mayor brevedad posible, en la carretera Po-299, la que une el puente de A Illa con el muelle de O Xufre por el litoral. En ese vial se vienen detectando desde hace tiempo una gran cantidad de baches y un acusado deterioro del firme en diferentes tramos lo que, entienden desde el grupo de gobierno, compromete la seguridad viaria.
El alcalde isleño resalta que «la seguridad de los vecinos y de los usuarios de estas infraestructuras debe estar por encima de todo» y recuerda que, aunque no son de titularidad municipal, el Concello «tiene la responsabilidad de defender los intereses de sus vecinos y exigir a las administraciones competentes el mantenimiento adecuado de este tipo de vías».
Tanto el asfalto de O Xufre como el de la PO-299 llevan tiempo degradados, pero este deterioro se ha ido acrecentando en el último mes debido a las constantes lluvias y al tránsito de tráfico pesado por esos puntos, lo que hace necesaria una intervención inmediata para acabar con esa situación».
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- A Boca se marca un buen cocido en una jornada invernal
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria