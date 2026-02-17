El 65 por ciento de las consultas que recibió Cogami fueron de mujeres

Medio centenar de personas de Arousa con discapacidad acudieron durante el pasado año a los servicios de Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade). De estas, 32 eran mujeres, lo que supone el 64 por ciento del total.

Cogami es una organización asistencial que presta ayuda de diferentes maneras a las personas con discapacidad o a sus familias. En el conjunto de Galicia, durante el año pasado atendió 3.233 demandas, siendo las más habituales las relacionadas con los certificados de discapacidad o de incapacidad permanente, las vinculadas al empleo o a las ayudas económicas existentes. También fueron habituales las consultas o quejas referentes a la accesibilidad.

En el caso de O Salnés, donde más consultas atendió Cogami el año pasado fue en Vilagarcía y Cambados, con 17 en ambos casos. Sin embargo, se da la particularidad de que en Vilagarcía, de los 17 usuarios, 12 eran hombres, y 5 mujeres.

En Cambados fue al revés, ya que acudieron a la organización 15 mujeres y dos varones.

En el conjunto de la provincia de Pontevedra, la mayor parte de las personas que acuden a la confederación son también mujeres. El año pasado, sin ir más lejos, los técnicos atendieron en la provincia 688 demandas, y las mujeres presentaron 392, un centenar más que los hombres.

En nueve municipios

Cogami presta sus servicios en toda Galicia, y de hecho en 2025 ayudó de una forma u otra a personas con discapacidad de casi todos los municipios arousanos, puesto que además de registrar atenciones en Vilagarcía y Cambados, también asesoró a vecinos de Catoira, Meaño, Meis, Pontecesures, Sanxenxo, Valga y Vilanova.

Las posibilidades de mejorar la formación o el interés por acceder a formas de ocio inclusivo son otros motivos de preocupación mostrados por las personas con discapacidad a Cogami.