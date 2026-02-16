La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación

Los municipios de O Salnés y Ullán suman casi 30 zonas con riesgo alto de inundación, según el mapa que acaban de aprobar la Consellería de Medio Ambiente, la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) y la Confederación Hidrográfica Galicia Costa. Estos puntos se localizan en los municipios de Valga, Catoira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova, Cambados, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y O Grove.

En la actualidad, está vigente en Galicia un Plan de Xestión de Risco de Inundacións (PXRI), pero la Xunta ya está trabajando en un documento que sustituirá el actual y que será el plan de referencia entre los años 2028 y 2033. Uno de los pasos iniciales consiste en identificar las zonas donde existe mayor riesgo de inundación (tanto causada por el desbordamiento de ríos como por el mar), y Medio Ambiente sacó a exposición pública una propuesta en septiembre del año pasado. Después de tres meses para la recogida de alegaciones, las instituciones implicadas en el plan dieron el visto bueno a la propuesta de zonas de mayor riesgo a principios de este mes de febrero.

Aliviadero del embalse del río de O Con, ayer. | NOÉ PARGA

Las zonas más extensas se encuentran en Vilagarcía y en el curso bajo del río Umia. En concreto, el Área con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) del río de O Con comprende un tramo del curso fluvial de 7,4 kilómetros, desde la zona de Rubiáns y A Laxe hasta su desembocadura en el entorno del puerto. En lo que respecta a la ARPSI del río Umia, los técnicos han identificado dos tramos especialmente delicados: uno de de 4,5 kilómetros en el término municipal de Vilanova de Arousa; y otro de casi 12 kilómetros en Ribadumia. También son extensas las áreas inundables de O Grove y Vilanova, en este caso porque ambas son costeras.

La Dirección General de Costas del Estado, responsable de las ARPSI del litoral, apuntó que la zona más sensible de O Grove comprende un tramo de 5,6 kilómetros, todos ellos situados en la parte norte de la localidad donde se concentra, además, la inmensa mayor parte de la población. En el caso de Vilanova, el área más susceptible de inundarse por efecto del mar tiene una longitud de 6,6 kilómetros, y comprende prácticamente todo el litoral que baña al municipio.

Otros puntos con riesgo

Los ARPSI de O Salnés son los mismos que en el ciclo actual, y no se ha modificado tampoco su extensión. Hay dos costeros (los ya citados de O Grove y Vilanova), que suman algo más de 12 kilómetros, y dos fluviales. Además de los ya mencionados de los ríos de O Con y del Umia en Vilanova y Ribadumia, tienen la declaración de ARPSI determinados tramos del arroyo Baltar, en Portonovo, Sanxenxo (1,3 kilómetros); del río de A Ucha (Corvillón, Cambados), con una longitud de 1,2 kilómetros; Sordido (Bamio, Vilagarcía), con kilómetro y medio; Rasoeiro (O Grove, 1,7 kilómetros); A Chanca (Meaño, 2,26 kilómetros); y Nanín (Sanxenxo, un kilómetro).

Los redactores del documento previo del plan también advierten de la necesidad de vigilar el Umia a su paso por Caldas de Reis, en un tramo de casi 12 kilómetros. Entre todos los ARPSI fluviales de la comarca arousana suman 44,3 kilómetros, de modo que, sumados a las áreas sensibles costeras, hacen una superficie de especial vigilancia de unos 56 kilómetros.

A mayores, los mapas de la Xunta señalan más de una decena de lugares con riesgo alto. En Valga, hay que estar atentos a las crecidas de los ríos Valga y Louro, así como de un pequeño arroyo sin nombre que pasa por el norte del campo de fútbol de Ponte Valga. En Catoira, el mayor riesgo se localiza en el entorno de los ríos Gondomil y de As Pozas, así como en el río Catoira. Todos ellos desembocan en el Ulla.

En Vilagarcía, hay que estar pendientes del rego de Guillán, y de tres afluentes de O Con, como son el Leiro, que deposita sus aguas en el curso principal en A Laxe; A Lomba, que desemboca en el entorno de Fexdega; y el Santa Mariña, que se une a O Con entre A Xunqueira y Vista Alegre.

En Cambados, no hay que perder de vista en épocas de lluvias intensas, el rego de Lobeira, que desemboca en el Umia a la altura de Oubiña; en Vilanova, deben vigilarse otros dos afluentes del Umia, como son los arroyos Landeira (Baión) y de O Sisto. En Meis, puede desbordar el Maris, un afluente del Umia que atraviesa la parroquia de Paradela. Y, en Meaño, el Fondón, tributario del río de A Chanca, es susceptible de provocar inundaciones. Precisamente, la Xunta ha instalado paneles informativos en zonas de riesgo de una veintena de concellos, entre ellos los de Vilagarcía y Sanxenxo, y prevé contratar la colocación de más para llegar a 41 municipios.