Padrón, Catoira y Pontecesures siguen sin trenes 10 días después del corte de Renfe

Han pasado ya más de una decena de jornadas desde que Renfe y Adif tuviesen que suspender el tráfico ferroviario de manera temporal por causas metereológicas. Sin embargo, los usuarios de Padrón, Pontecesures y Catoira siguen sin servicio y son trasladados por carretera, mientras que los trenes regionales que hacían parada en esas estaciones, mantienen su actividad, pero por las vías del Eixo Atlántico.

Desde Renfe reconocían ayer esta situación que atribuían a las condiciones meteorológicas adversas que se han vivido con los últimos temporales y apuntaban que se están realizando exploraciones en las vías para ver cual ha sido la afectación que han sufrido, sin determinar cuando se va a poder restablecer el servicio por la vía convencional, que hace parada en Padrón, Pontecesures y Catoira. Esta situación ha provocado un importante malestar entre los usuarios de estas tres estaciones al considerar que «se nos está provocando un grave perjuicio a todos los que utilizamos el tren, fundamentalmente trabajadores, estudiantes y enfermos que acuden a consultas médicas y hospitalarias».

Los usuarios apuntan que el servicio de autobuses alternativo acumula «retrasos y es necesario realizar más de un transbordo», pero lo que más molesta son «las incomodidades y la desinformación» que está provocando que crezca la indignación. «Resulta increíble que, después de una decena de días, no se hayan solucionado las deficiencias en un trayecto de 27,7 kilómetros, ni tampoco son muy entendibles las diferencias entre Renfe y Adif a la hora de reanudar la circulación por la vía en cuestión», mientras los usuarios pagan con la ausencia del servicio este tipo de problemáticas. Insisten los afectados en que se sienten discriminados, ya que en las grandes ciudades del Eixo Atlántico, la situación «se solucionó en tan solo un par de días, pero parece que a nosotros nos dejan en una situación de abandono y desamparo evidente».

Petición a la Xunta

Algunos de los afectados han recurrido a escribirle a la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Mobilidade, para que «presionen al Ministerio de Transportes, Renfe y Adif a fin de conseguir que los trenes vuelvan a circular por la vía convencional, como han hecho todos los días desde hace más de 150 años». Son conscientes de que no es la Xunta la que debe solventar esta situación, pero «esperamos que pueda mediar para recuperar un servicio que consideramos muy necesario para el Ullán».

El pasado año estas tres estaciones sumaron 59.647, 53.611 y 60.752 pasajeros respectivamente, cifra que probablemente caerá este 2026 por el fin de los bonos gratuitos y estos cortes.