Leña Verde ya es «campioa do mundo» tras vencer en O Grove

La comparsa Leña Verde se proclamó «campioa do Mundo» en el tradicional festival de comparsas de O Grove, celebrado durante la noche del sábado en el Auditorio de la localidad meca. El certamen reunió en esta edición a ocho agrupaciones. La expectación era tal que el Ayuntamiento vendió todas las entradas en poco más de una hora.

A las 20.00 horas se iniciaba el festival con la actuación de Os Trapalleiros. Se sucedieron canciones, coreografías y sátiras, muchas de ellas vinculadas a asuntos de O Grove. Después de cuatro horas, cerraron el evento las mujeres de A Tropa de Moncha a Caralla, y tras ellas empezó a deliberar el jurado, compuesto por nueve personas.

Tuvieron en cuenta la originalidad y factura del vestuario, la puesta en escena, la crítica contenida en las letras de las canciones, y la música. Así, a las 0.30 horas de la madrugada, el presentador hizo público el resultado, con la particularidad de que hubo un empate a 22 puntos por la primera posición, por lo que hubo que recurrir al desempate. Finalmente, la balanza cayó del lado de Leña Verde; en segunda posición quedó la comparsa Jana de Leria, y Os Arrombados fueron terceros.

El Entroido en O Salnés se está viendo muy marcado por la meteorología adversa. A pesar de ello, la lluvia dio una tregua el sábado, lo que permitió a Meis celebrar con enorme éxito su desfile de disfraces, al que se anotaron más de 30 agrupaciones. Horas después fue el festival de comparsas de O Grove. Hoy lunes hay actividades previstas en localidades como Cambados o Vilagarcía.

Programa de hoy

En Cambados, el salón José Peña acogerá una fiesta a partir de las 17.00 horas, y que se prolongará hasta última hora de la tarde. Se trata de un baile y concurso de disfraces. Las dos primeras horas estarán reservadas para los niños, y a partir de las siete, será el turno de los jóvenes y de los adultos.

En el caso de Vilagarcía, la jornada de hoy lunes está centrada también en los más pequeños. Así, la plaza de A Peixería acoge un baile infantil organizado por la Concellería de Xuventude. Estará animado por la Duendeneta, que además de ofrecer un repertorio de música festiva, animará a los asistentes e invitará a los asistentes a participar en coreografías guiadas y juegos interactivos. A mayores, habrá talleres creativos gratuitos.

El día grande del Entroido en Vilagarcía, será mañana martes, siempre y cuando lo permita la meteorología. El Ayuntamiento destina 7.300 euros a premios. En concreto, se concederán 22 gratificaciones. Se establecen tres modalidades de participación: infantil (hasta 13 años), general y comparsa. En las dos primeras habrá categorías individuales y de parejas, y en las comparsas, grupos de hasta 20 personas y formaciones de más de 20 integrantes. Se otorgarán tres premios en cada sección, con dotación económica que oscila entre 50 y 1300 euros.

Noticias relacionadas

Además, la Concellería de Cultura ofrece una mención del jurado y premios especiales a la mejor carroza y animación, dotados cada uno con 500 euros, e incentivos para los «choqueiros».