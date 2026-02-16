Dos heridos en sendas peleas durante la madrugada en la TIR

La zona TIR fue escenario de al menos dos incidentes violentos durante la madrugada del sábado al domingo, según el parte de actuaciones de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa. Los incidentes se saldaron con dos heridos leves, un varón y una mujer, menor de edad, que fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario.

La Policía Local indicó asimismo que durante las últimas horas practicó dos detenciones. Durante la tarde del sábado, los agentes arrestaron a un hombre por un presunto delito de atentado a la autoridad, pues habría intentado agredir a un policía después de negarse a hacer una prueba de alcoholemia. Mientras, a última hora de la mañana de ayer, la policía procedió al arresto de un joven de 19 años, investigado por un presunto delito de violencia de género contra su pareja, una chica de 18 años. Los hechos habrían sucedido en el domicilio habitual.

Consumo de alcohol

Durante el fin de semana, la Policía Local realizó también varios controles aleatorios de alcoholemia y drogas, detectando a al menos dos conductores que dieron resultado positivo en el test, uno en Trabanca Sardiñeira, y otro en la avenida Rosalía de Castro.

Noticias relacionadas

Asimismo, los funcionarios municipales ayudaron a un joven que sufrió una severa intoxicación etílica, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital do Salnés. Finalmente, el sábado por la mañana los funcionarios auxiliaron a un hombre que se cayó en el entorno del mercado.