El desnivel en Ameal obliga a instalar un sistema autónomo de depuración

Personal de la empresa Marconsa y técnicos municipales de Vilagarcía han procedido al replanteo de los terrenos afectados por las obras de mejora del saneamiento en la calle Ameal, paso previo al inicio de los trabajos.

La finalidad de esta actuación es dotar de saneamiento a las viviendas ubicadas en Ameal y A Lagoa, en la parroquia de Sobrán. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, beneficiará a una decena de viviendas que también verán mejorados los servicios de abastecimiento de agua potable, que se están ampliando, y la red de recogida de aguas pluviales.

Desde Ravella explican que la actuación en la calle Ameal es compleja debido a la orografía del terreno, que impidió la conexión de las nuevas tuberías de saneamiento a la red general. Por lo tanto, para dotar de este servicio básico a las viviendas ubicadas en la zona, será necesaria la instalación de un sistema autónomo de depuración. Esto, junto con la mejora de otros servicios y el asfaltado de la calle, eleva el coste de la actuación a 86.000 euros, que se financian con los fondos provinciales del Máis Provincia.

Con esta intervención, el ejecutivo de Alberto Varela responde a la petición de los vecinos, quienes ya han sido informados de las características del proyecto, el inicio de las obras y el plazo de ejecución, previsto en tres meses. También les pidió comprensión ante los inconvenientes lógicos que pudieran sufrir durante su desarrollo, advirtiendo del impacto positivo que tendrá en su calidad de vida una vez finalizado.

Noticias relacionadas

«Este proyecto forma parte de los planes de mejora del saneamiento que el ejecutivo local desarrolla anualmente con el objetivo de garantizar el correcto mantenimiento de la red y extender el servicio a todos los núcleos de población del municipio», concluye el Ayuntamiento de Vilagarcía en un comunicado.