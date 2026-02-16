Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco municipios cambian su gestión del padrón

La Diputación de Pontevedra pone a disposición de los Ayuntamientos un nuevo servicio de gestión del padrón municipal, y ya se han adherido 31, entre ellos cinco de O Salnés y Ullán. Son los de O Grove, A Illa, Meaño, Sanxenxo y Valga. El convenio es por cinco años.

