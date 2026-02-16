Callos contra la lluvia y como reconstituyente en Xiabre

Casi 300 ciclistas de montaña de todas las edades, llegados de diversos puntos de Galicia, se dieron cita ayer temprano en la plaza de Castroagudín (Vilagarcía) para participar en la carrera de resistencia organizada por el club Arousa Bike en las laderas del monte Xiabre, en Vilagarcía.

La cita tenía en aliciente de ser campeonato gallego de invierno de la especialidad de tres horas de resistencia, y se desarrolló con éxito a pesar del tiempo lluvioso. Por fortuna para deportistas y público, la organización había preparado para espantar el frío chocolate caliente con rosca, empanadas y hasta medio millar de raciones de callos.

El circuito, de seis kilómetros, estaba situado en el entorno del embalse de Castroagudín, que a estas alturas del año, y tras el paso de más de una decena de borrascas, muestra un aspecto poco frecuente, casi a rebosar de agua. El trazado elegido por la organización sigue caminos forestales por las laderas de Xiabre y fue desde primera hora un hervidero de ciclistas.

La degustación de callos. | NOÉ PARGA

La Federación Ciclismo Galego aprovechó la jornada para estrenar los maillots de los campeones de la presente temporada. En la categoría élite, los ganadores fueron Ángel Maneiro Rodríguez, del equipo Toxo, que dio 11 vueltas al circuito en poco más de 2 horas y 52 minutos. En mujeres, la victoria fue para la grovense Lara Lois García, del club Xesteiras, que invirtió 2 horas y 52 minutos en dar nueve vueltas.

Hubo competición individual desde júnior hasta máster-60, además de relevos por parejas (mixtas, femeninas y masculinas). En categoría cadete solo hubo formato por dúos y con una duración de dos horas.

Antes de la salida, hubo chocolatada con rosca gratuita en la Praza da Fonte de Castroagudín y, tras el esfuerzo, llegó el gran momento de convivencia, con 500 raciones de callos para asistentes y deportistas. Fueron cocinados por Xoanqui Ameixeiras y Rubén García.