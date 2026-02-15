Vilanova saca a licitación el campo de fútbol de Corón

El Concello de Vilanova de Arousa ha sacado a licitación la remodelación del campo de fútbol de Corón, utilizado de forma habitual por los equipos de la Sociedad Deportiva Chispa. Las obras tienen como principal objetivo sustituir el césped del terreno de juego, que se encuentra en un estado de conservación pésimo debido a su largo período de vida útil. Esta situación ha llevado a los usuarios de estas instalaciones a reclamar, desde hace tiempo, un cambio ante el riesgo de que se registrasen lesiones de gravedad.

El proyecto contempla la sustitución del césped actual por uno de última generación, en el que los materiales de relleno formarán dos capas, una inferior de lastrado de arena de sílice, y otra capa superior de terminación que será de caucho reciclado o similar. La actuación contempla la retirada del actual tepe, la limpieza del sistema de drenaje, que no va a ser modificado, y el suministro del nuevo equipamiento.

La licitación del campo de fútbol de Corón se suma a la que se realizó el pasado mes de enero, donde el campo elegido para la sustitución del césped y la mejora de sus instalaciones fue el de Monte da Lomba, situado en la parroquia de San Miguel de Deiro. El coste de esta actuación es muy similar al de Corón, aunque se espera que las empresas que concurran al concurso presenten una baja importante. Las dos actuaciones tendrán un mes como plazo de ejecución para la concesionaria.