La unidad de donación de sangre pide ayuda

La unidad móvil de donación de sangre regresará a Vilagarcía el 19 y 20 de febrero, en el lateral del Auditorio Municipal. El jueves abrirá de 16.00 a 21.00 y el viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. Concello y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue piden colaboración: se precisan 400 unidades diarias en los hospitales gallegos.

Para donar basta ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y disponer de 10 minutos; lleve DNI o tarjeta, informe si toma medicación y acuda tras desayunar, evitando comidas copiosas y esperando dos horas tras comer.