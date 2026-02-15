Últimos días para solicitar las ayudas para mejoras en polígonos

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó ayer el polígono industrial de A Pedreira, en Meaño, para ver unos trabajos de puesta a punto de los viales financiados por su departamento, y aprovechó para recordar que la Xunta de Galicia mantiene abierta hasta el 4 de marzo una línea de ayudas de 3,4 millones de euros para la mejora de infraestructuras en los parques empresariales de Galicia.

Lorenzana, acompañada por el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, visitó unas obras en las que la Xunta invirtió 80.000 euros. El polígono arousano fue uno de los 73 de Galicia que recibieron apoyo de la Consellería en la pasada convocatoria. De ello, 16 son de la provincia de Pontevedra.

La conselleira destacó que estas ayudas cubren hasta el 80 por ciento de la inversión subvencionable, con un máximo de 120.000 euros para las solicitudes individuales y de 138.000 para las conjuntas. Como novedad, ha señalado que este año también se podrán destinar a mejorar las infraestructuras y espacios públicos del parque empresarial para contribuir a su integración paisajística.

Junto con esto, las ayudas cubren la implantación y mejoras en la iluminación pública, en las plantas de depuración de aguas y en los colectores con vertido a la depuradora municipal; o en la gestión de residuos dentro del parque empresarial.