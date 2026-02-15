Siete «espantallos» compiten en el cuarto concurso de los vecinos de Dena

No se amilanó la Asociación de Vecinos Santa Lucía de Dena con la lluvia y dispuso ya las composiciones de su IV Concurso de Espantallos de Entroido. Una exposición de la que puede disfrutarse en la Praza de Ponte Dena estos carnavales, y que se muestra en un lateral acotado para tal fin.

En esta edición son siete las creaciones concebidas por los vecinos y que, un año más han tirado de la retranca sobre el momento para sus «espantallos». Cierto que, sin duda, el mal tiempo reinante lastró en esta edición a muchos creadores, quedándose en cinco obras menos que el pasado año. Entre esos siete expuestos ya en la plaza, uno de ellos, con un monigote dentro de una bañera de baño-piragua en alusión al tren de borrascas, reza con el título «Tratamento de auga continua».

Figuras confeccionadas con elementos vegetales. / T.Hermida

Otros espantallos se muestran bajo el título «Xa estou preparado» (con un cazador armado para la campaña de caza), «A aldea dos fedellos», que responde a una creación en miniatura, el «Concerto de Pavarotti», con un ave sobre un tonel en que aparece pintada la Banda Unión Musical de Meaño, «A carretilla» reconvertida en espantallo humanoide, «Este non se entera» en una discusión sobre suelo, o el «Pretty Woman merca en Dena» con un figura femenina de paja rodeada de cajas de compras en el comercio local.

"O concerto de Pavarotti". / T. Hermida

Los espantallos responden a la filosofía de figuras elaboradas en su mayoría con material de desecho, ataviados con ropas viejas y colocadas a modo de maniquíes para vestir la escena de Entroido. La muestra así concebida podrá verse hasta el domingo de Piñata que será el próximo 22 de febrero, día en que se fallarán los premios a las 13.00 horas. Será en la propia plaza o, si el tiempo es adverso en lo meteorológico, tendrá lugar en el Centro Social de Dena. El jurado, compuesto por personas del comercio local, fallará cuantías de 200, 150 y 100 euros para los tres primeros clasificados.

El pasado año el primer premio fuera para «Marcha atrás e para o cortello», que era el espantallo que ironizaba con la matanza del cerdo y que fuera concebido por el artista local Mario Gándara Mariño. En ediciones anteriores ese primer galardón se lo habían llevado Amador Pérez, por su creación «Non me movas o marco», en alusión al problema de los lindes en el rural gallego, y en 2023 Lidia Pérez por su «Madama de Os Pasales».