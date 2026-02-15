Sabela Fole llama a recuperar como festivo el día de Santa Mariña

El PP en Cambados criticó el festivo local fijado este año en el Lunes de Entroido, una fecha nueva en el calendario. Los populares interpretan el cambio como una maniobra para eliminar la jornada de la patrona, Santa Mariña, y sostienen que ese día «no tiene peso» entre la vecindad.

La portavoz, Sabela Fole, lamentó una celebración «organizada sin pena ni gloria» y «de espaldas a la mayoría social», y calificó la decisión de «sectaria e ideológica» por «soterrar» tradiciones de la villa solo por tener un sustento religioso. «No hay ningún día como el de nuestra patrona», subrayó. El PP tachó de «excusa barata» que se aluda a que el 18 de julio cae en sábado y Fole se comprometió a recuperar el festivo en 2028 si gobierna, recordando que en 2027 la fecha coincide en domingo.

El alcalde, Samuel Lago, respondió que el cambio «no es político ni religioso» y lo justificó por motivos laborales: «el 70% de los trabajadores no trabajan en sábado», de modo que, si se mantuviera ese festivo, «perderían una jornada de descanso». Con el traslado al lunes, añadió, quienes sí trabajan en sábado mantienen un día unido al fin de semana. «Es lo más justo», sostuvo, y aseguró que «cuando vuelva a ser Santa Mariña en día de semana» el Concello volverá a declararla festivo.