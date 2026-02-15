El PP ve un gobierno dividido en A Illa a causa del plan de tráfico

El grupo municipal del PP en A Illa de Arousa denunció «una importante división» dentro del bipartito PSOE–BNG a cuenta de las restricciones de tráfico implantadas el año pasado. Los populares sostienen que el ejecutivo local mantiene discrepancias internas sobre el modelo y critican que «un grupo minoritario» imponga su criterio «a la mayoría social» con la «permisividad» del Bloque.

El portavoz popular, Matías Cañón, afirmó que «la democracia no consiste» en que un partido con tres concejales y un alcalde «actuando de visionario» implante un sistema «rechazado por la inmensa mayoría» e incluso, según su versión, por el propio socio de gobierno. En este sentido, el PP asegura que la distancia entre ambos partidos volvió a evidenciarse en el pleno extraordinario celebrado esta semana: mientras el alcalde defendió «a capa y espada» las limitaciones, el BNG, señalan, insistió en que su modelo es distinto y apeló a ejemplos de Pontevedra y Allariz.

Para el PP, la situación es «inaudita» aunque las competencias de tráfico recaigan en Alcaldía, al considerar que no se debe activar un plan «tan restrictivo» sin un acuerdo, al menos, dentro del propio gobierno local. A la vez, reclama alternativas para debatir «entre todos» y «beneficiar a los vecinos sin perjudicar a nadie», advirtiendo de un impacto directo sobre comercio, negocios y hostelería.

Entre las propuestas que pone sobre la mesa figuran la creación de aparcamientos solo para residentes mediante bolardos móviles con tarjeta, la apertura o ampliación de alguna calle para descongestionar, la revisión de sentidos de circulación —incluido el futuro de la rúa Castelao— y, en caso de mantener medidas más duras, limitarlas a dos meses de verano.

Noticias relacionadas

En su balance, Cañón añadió que, tras hablar con vecinos y visitantes, no detectan problemas graves salvo atascos puntuales en el acceso por el puente, que comparó con episodios de congestión en la autovía de O Morrazo, en A Lanzada o en fiestas multitudinarias, e incluso en Madrid en operaciones retorno. El PP asegura que, en ese debate, el BNG citó Pontevedra y Allariz para defender otro modelo, pero «pasó de perfil» y acabó siendo «cómplice» de la medida, pese a sus reservas según el PP.