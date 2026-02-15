Emigración
Una oficina móvil vuelve a Vilagarcía para ayudar a la población retornada
La Oficina Móvil-Retorno volverá a Vilagarcía de Arousa el viernes 20 de febrero para asistir a la población emigrante que ha regresado y se ha asentado de forma definitiva en Galicia. El recurso, impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración, se ubicará en la Praza da II República y atenderá a los usuarios durante toda la mañana, de 9.00 a 14.00 horas.
El autobús ofrece información y asesoramiento sobre los principales trámites administrativos necesarios antes y después del regreso para regularizar la situación y acceder a prestaciones y servicios. Entre otras cuestiones, orienta sobre gestiones de asistencia sanitaria, orientación laboral y formación, así como sobre prestaciones, subvenciones y ayudas disponibles.
La Xunta remarca que se trata de un servicio itinerante pensado para acercar la administración y favorecer la inclusión e integración de la población retornada y de sus familiares en el conjunto del territorio gallego. Además, permite resolver dudas concretas y, si es necesario, derivar cada caso a los canales competentes.
