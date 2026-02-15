O Castro refuerza su compromiso social con música

La música en directo tomó ayer por la tarde el salón de actos del Hospital do Salnés con una actuación de la rondalla y la coral de la Asociación Cultural O Castro de Baión. La iniciativa se integró en las acciones de humanización que impulsa el Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, con el objetivo de contribuir al bienestar emocional de las personas hospitalizadas, de sus familias y de los usuarios presentes en el centro sanitario.

El recital se desarrolló entre las 17.30 y las 18.30 horas y creó un espacio de acompañamiento que favoreció un clima de cercanía y apoyo en el ámbito asistencial. La propuesta, de carácter popular, ofreció un paréntesis distinto al ritmo de consultas, pruebas y esperas, sin interferir en la actividad clínica del centro. En el auditorio se mezclaron pacientes, acompañantes y profesionales, unidos por una misma escena: escuchar, compartir y, por un rato, desplazar la atención desde lo estrictamente médico hacia lo emocional y lo comunitario.

El repertorio, interpretado por ambas agrupaciones de la asociación vilanovesa, fue recibido con aplausos y comentarios de agradecimiento por parte de algunos asistentes, que valoraron la iniciativa como una pausa amable en un día de hospital.

María Teresa Pazos, coordinadora de los grupos musicales de la entidad e integrante de ambas formaciones, explicó el sentido de la visita: «fuimos todos encantados de poder alegrar y ayudar a levantar el ánimo, aun que sea por un pequeño momento, de aquellas personas que en un momento de su vida tienen que estar ingresadas en un hospital».

La Asociación Cultural O Castro, con una amplia trayectoria musical y cultural, subraya además su vocación participativa y de puertas abiertas. «Estamos encantados de abrirle las puertas a cualquier persona que quiera venir participar con nosotros», añadió.

Noticias relacionadas

La entidad ya venía realizando actuaciones en centros de día y residencias durante la Navidad y, en esta ocasión, la cita en el Hospital do Salnés, vinculada a las fechas de Entroido, supuso un paso más en su compromiso con el acompañamiento y la solidaridad. Por su parte, el Área Sanitaria agradeció la implicación del colectivo y destacó el valor de este tipo de acciones para avanzar hacia «un modelo de atención sanitaria más humano, próximo y centrado en las personas», en el que el cuidado no se limite a lo clínico, sino que atienda también a la dimensión humana del proceso asistencial.