Nueva vida para los humedales

El Complejo Intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, Lagoa Bodeira y Punta Carreirón atraviesa un buen momento. La suya es la cara amable de las incesantes precipitaciones, pues tanta agua caída en los últimos meses ha permitido regenerar lagunas e incluso crear algunas que habían desaparecido hace años.

Se hace notar, sobre todo, en el istmo de A Lanzada, donde los humedales presentan ahora su mejor aspecto y la acumulación de agua destaca entre la inmensidad de la zona dunar.

Pero también es destacada la crecida de la laguna costera de agua dulce de A Bodeira, un característico entorno situado a la altura de la playa de Mexilloeira y rodeado de carrizales, junqueras y bosques de alisos y sauces donde la focha común es una de sus principales protagonistas.

Las lagunas formadas en el istmo cubren pinos jóvenes. / Iñaki Abella

El tren de borrascas ha contribuido a enriquecer, igualmente, las marismas del río Umia, la laguna de Rouxique (Sanxenxo) y, en definitiva, todo este espacio de 2.561 hectáreas que forma parte del Complejo Ons-O Grove (7.607 hectáreas) y de la Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife, que abarca 7.534 hectáreas dedicadas a «la conservación de la naturaleza, la investigación y el disfrute de la ciudadanía».

Se caracteriza, precisamente, por sus lagunas y humedales, bahías y playas que atraen cada invierno a más de 13.000 aves de 220 especies diferentes, tales como la espátula, ostrero europeo, correlimos tridáctilo, pato cuchara, zarapito trinador, ánade rabudo, colimbo grande y la especie marina más amenazada de Europa, como es la pardela balear.

Una de las lagunas del istmo de A Lanzada. / Iñaki Abella

La gallineta común, ostrero euroasiático, chorlito gris, chorlitejo grande, aguja colipinta y colinegra, correlimos, andarríos chico, archibebes y charranes figuran en la misma lista de habitantes alados del Complejo Umia-O Grove.

Es de destacar, asimismo, la presencia de ánades como el azulón y rabudo, la cerceta, el porrón y el silbón, ya que son cinco de las siete especies anátidas sobre las que quiso llamar la atención SEO/Birdlife con motivo del pasado Día de los Humedales.

Igual de llamativa es la presencia en el Complejo Intermareal del zarapito real, la limícola de mayor tamaño en España y fácilmente identificable gracias a su enorme pico, «con el que sondea profundamente las playas, los bancos de limo, las orillas fangosas y los prados húmedos en busca de los invertebrados de los que se nutre», explica SEO.

Lagoa A Bodeira. / Iñaki Abella

Se trata de un ave que apenas se reproduce en el país pero que sí lo visita para pasar el invierno, como puede comprobarse estos días en O Grove.

Aves «raras»

Incluso cabe aludir a especies poco habituales pero igualmente vistas en los humedales de O Grove, como los flamencos, el amenazado ibis eremita o ibis calvo del norte, el morito (Plegadis falcinellus) y la barnacla carinegra (Branta bernicla), que en épocas de cría ocupa el Ártico y densas áreas de Noruega, Groenlandia, Rusia, Canadá y Alaska.

Junto a ella, otras tan llamativas como el somormujo cuellirrojo, que no resulta fácil encontrar en España e incluso escasean a nivel mundial.

Zarapitos, ánades y otras especies en la ensenada de O Bao. / Iñaki Abella

Esas y otras especies pueden verse en las lagunas (y su entorno) que este invierno tanto se están beneficiando del tren de borrascas, y que forman parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) que distingue al Complejo Intermareal Umia-O Grove.

Además de tratarse de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y formar parte del proyecto europeo para la conservación de espacios protegidos conocido como Red Natura 2000, centrado en garantizar la supervivencia a largo plazo no solo de las especies, sino también de esos hábitats que este año parecen cobrar una nueva vida.

El entorno de la laguna de A Bodeira. / Iñaki Abella

Variados hábitats

Hábitats que en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Ons–O Grove van desde bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina hasta estuarios y llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja, pasando por lagunas costeras como la de A Bodeira, grandes calas y bahías poco profundas y acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas.

No faltan la vegetación anual pionera con especies del género salicornia y otras propias de zonas fangosas o arenosas; pastizales de Spartina (Spartinion maritimi), pastizales salinos atlánticos y tanto dunas móviles embrionarias como dunas móviles de litoral (dunas blancas) con «Ammophila arenaria» (carrizo) y dunas costeras fijas (dunas grises) con vegetación herbácea.

Los brezales secos europeos, brezales secos atlánticos costeros de «Erica vagans» (brezo), prados húmedos mediterráneos de hierbas altas y bosques aluviales son otros hábitas destacados del Complejo Ons-O Grove.