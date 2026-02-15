Meis triunfa en el día que regresó el sol

Meis arriesgó... y ganó. La localidad celebró ayer un multitudinario desfile de Entroido en el que participaron más de treinta grupos disfrazados que se fueron inscribiendo en los días previos y también desde primera hora de la tarde de ayer en el pabellón de deportes de Mosteiro, desde donde iba a partir la comitiva minutos después de las cinco de la tarde.

Tras semanas de constante mal tiempo, el grupo de gobierno de Meis estaba muy pendiente de las previsiones meteorológicas para hoy sábado. Finalmente, decidieron arriesgar y mantener la celebración del evento. Y el tiempo no pudo ser mejor, con una tarde soleada y de temperaturas suaves que animaron la participación tanto de las personas disfrazadas como del público, que se congregó tanto en las calles por las que pasó el desfile como en la Praza de España, donde se celebró la posterior fiesta de Carnaval.

Un disfraz alusivo a Super Mario. / Noé Parga

La orquesta Panorama también tiene sus imitadores. / Noé Parga

La alcaldesa, Marta Giráldez, manifestó al término de la fiesta que, «fue el desfile más multitudinario de cuantos ha habido en el concello de Meis en cuanto a número de participantes, y agradeció el interés de asociaciones, Anpas y comparsas por acudir a la fiesta de esta localidad», que es la que estrena las actividades en O Salnés.

Jóvenes a su llegada a la Praza de España. / Noé Parga

El jurado estuvo compuesto por concejales de varios ayuntamientos limítrofes, como Portas, Barro o Caldas de Reis, y tras su deliberación concedió el primer premio en la categoría de grupos de adultos al disfraz titulado «Remendos do faiado». En la modalidad de grupos infantiles, el primer premio fue para el disfraz titulado «Quen vive en quen goza Barranquilla».

Un gato y un ratón muy bien elaborados. / Noé Parga

También hubo premios para los mejores disfraces de parejas e individuales. Pero si Meis ha tenido suerte con la meteorología, no así el Concello de Pontecesures, que a primera hora de la mañana de ayer anunció la suspensión de su desfile, que iba a celebrarse hoy domingo por la tarde. La alcaldesa, Maite Tocino, tomó esta decisión tras conocer las previsiones meteorológicas que apuntan que hoy domingo regresarán las lluvias generalizadas.

O Grove y Vilagarcía

Noticias relacionadas

También durante la jornada de ayer, pero ya en horario nocturno, O Grove celebró su festival-concurso de comparsas, uno de los actos más importantes del Entroido en la comarca. En el caso de Vilagarcía, hay una fiesta infantil el lunes por la tarde en la plaza de A Peixería, y el día grande será el martes, con el desfile de disfraces. Eso sí, habrá que estar pendiente del cielo.