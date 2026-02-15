Kiwi Atlántico sopesa una reestructuración de personal

La dirección de la empresa Kiwi Atlántico, con sede en Ribadumia, sopesa en la actualidad una reestructuración de personal. La medida, según fuentes consultadas, se debería a la pérdida de algunos clientes estratégicos para la compañía, lo que habría supuesto un descenso en las cifras de ventas.

La dirección de la firma ha trasladado sus planes a la plantilla, que está compuesta por unas 50 personas.

Kiwi Atlántico es la mayor comercializadora de kiwi de toda España.