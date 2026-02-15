El IV Xantar do Cocido organizado ayer por la comisión de fiestas de San Fidel reunió a 210 comensales en las inmediaciones de la lonja de Carril, bajo una carpa, como fórmula para financiar la programación de julio. El equipo encabezado por Moisés Campos seguirá al menos durante 2026 tras anunciar su posible retirada al no presentarse relevo quedando el superávit de la última edición en custodia. San Fidel se celebrará el domingo 26 de julio y la comisión prioriza «respetar la tradición». La recaudación de eventos marcará el desarrollo de la fiesta. En el de ayer, además de disfraces, no faltaron gaiteiros, el solista Dieguiño, sesión vermú y tardeo, y cierre nocturno con DJ Alkalde.

El IV Xantar do Cocido reunió a más de 200 personas en la lonja de Carril | NOÉ PARGA