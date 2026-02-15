Los ecologistas se oponen a la ampliación de la autovía

El Colectivo Ecoloxista do Salnés, y otras cuatro entidades ambientalistas gallegas, han presentado alegaciones contra la declaración del proyecto de ampliación de la Autovía do Salnés hasta A Lanzada como de Interese Autonómico. Estas organizaciones se oponen a la ampliación de la carretera de alta capacidad, debido al daño ambiental que, en su opinión, causará en el entorno dunar de A Lanzada y porque consideran que la administración pública debe fomentar medios de transporte públicos, más sostenibles.

La Xunta de Galicia inició en enero pasado el trámite para declarar Proxecto de Interese Autonómico (PIA) la ampliación de la Autovía do Salnés (AG-41) desde Sanxenxo hasta A Lanzada, una obra que gran parte de la sociedad de O Grove reclama con insistencia desde hace dos décadas para evitar los atascos en verano y para mejorar la seguridad vial.

El Colectivo Ecoloxista do Salnés, la Federación Ecoloxista Galega, la Sociedade de Historia Natural de Galicia, la Sociedade Galega de Ornitoloxía y el Grupo de Anelamento Anduriña han presentado alegaciones, y han anunciado a través de un comunicado que no descartan acudir a la Justicia si la Xunta las desoye.

Los grupos ecologistas que firman las alegaciones se oponen a la ampliación de la actual vía rápida a tres o cuatro carriles, y a la de las carreteras PO-308 (Sanxenxo-A Lanzada) y PO-550 (Dena-A Lanzada), al considerar que estropearán un complejo dunar de gran valor y que «el fomento del modelo de movilidad en vehículo privado es un modelo caduco», y que en su lugar hay que fomentar el transporte público. También aprecian errores en la tramitación que, «convertirán la evaluación ambiental en papel mojado».