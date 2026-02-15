El Concello devuelve la luz al tramo de la rectade Castrelo

El Concello de Cambados ha procedido a la sustitución de un importante tramo de luminarias de la recta de Castrelo, como se había anunciado y después de que las anteriores colocadas salieran «defectuosas», así que las continuas reparaciones estaban resultando inútiles. Cuando advirtió el problema, ya estaban fuera de garantía.

El PP preguntó por este asunto en el pleno de enero, indicando que la zona llevaba tres meses sin luz y porque había visto que se estaban ejecutando sustituciones. Su portavoz, Sabela Fole, quería saber si se iban a cambiar todas o los vecinos tendrían que seguir esperando.

El alcalde, Samuel Lago, le explicó lo avanzado por el concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, en este diario, que se renovarán todas mediante una aportación del +Provincia de 53.000 euros para esto y reponer y actualizar mobiliario urbano.

Asimismo, entre los contratos menores aprobados en febrero aparece una factura de 900 euros para el cambio de diez luminarias led en la avenida de Castrelo, estropeadas debido al mal tiempo. Esta circunstancia también obligó a actuar en otras parroquias, con un desembolso de unos 1.400 euros para cambiar seis.

Respecto al mobiliario, Abal indicó en su día que quieren renovar bancos y unificar los modelos de papeleras existentes, sustituyendo las viejas unidades por otras de sistema cerrado porque en los días de mucho viento, la basura acaba esparcida por el suelo. También está entre sus planes dotar a San Antón de A Modia de una marquesina.

Esos más de 50.000 euros proceden del programa de la Diputación de 2024 y es una parte de la partida de 90.000 euros que habían pedido para las cámaras y que cambiaron de destino y fraccionaron para poder cambiar la cubierta de Burgáns, ahora en licitación, tras quedarse cortos el presupuesto inicial.