Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026

Se llama Casa Samuel, está situado en la carretera que avanza desde Vilagarcía de Arousa hacia Pontevedra y casi siempre está abarrotado de gente.

Aquel negocio fundado por Samuel Blanco en 1946, que nació como oficina de correos, ultramarinos y punto de venta de loterías, en el que se compraba harina o vino y se comentaban las noticias del pueblo, está ahora regentado por su nieto, Alfonso Blanco Tío, de 40 años de edad.

Es decir, la mitad de los que tiene este exitoso negocio de Vilanoviña (Meis) que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en una referencia de la hostelería y que muchos conocerán por los importantes premios que ha repartido a lo largo de la historia en todo tipo de sorteos, mientras que otros lo identifican por su buena cocina, su extensa carta de platos, sus tapas u otros servicios que ofrece a sus clientes.

Vilagarcía-Pontevedra

Con una amplia plantilla, tanto en barra y sala como en cocina, extensa zona de estacionamiento a su alrededor y estratégicamente situado en la carretera PO-531 (Vilagarcía-Pontevedra), Casa Samuel es uno de esos establecimientos que no solo destacan por atraer a multitud de clientes del entorno más próximo, sino también por recibir visitantes de toda la comarca e incluso de otros puntos de la provincia.

Es, explica el propio Alfonso Blanco, «un punto de encuentro para la comunidad», lo cual recuerda mucho y da continuidad al objetivo que se había marcado su fundador.

La zona de bar de Casa Samuel. / M. Méndez

Un lugar «donde se comparte, se conversa, se juega y se brinda» en el que «cada café, cada sonrisa y cada boleto de lotería son parte de una historia que continúa escribiéndose día a día», esgrime el actual propietario de esta empresa de del Concello de Meis.

Una firma en la que se aferran a «valores como la honestidad, la cercanía y la constancia» para, «combinando la tradición con una imagen moderna y un servicio ágil», ofrecer a los clientes «mucho más que un bar».

Una de las trabajadoras de Casa Samuel. / M. Méndez

Prueba de ello es que «no solo servimos cafés o comidas, sino que nuestra propuesta abarca desde desayunos completos hasta vinos gallegos, prensa diaria y cócteles en un espacio donde lo de siempre se encuentra con lo nuevo, creando un ambiente acogedor que conserva la esencia de nuestra aldea».

Todo ello al abrigo de «unas instalaciones diseñadas para que cada visita sea cómoda, tranquila y agradable, ofreciendo zonas diferenciadas para cada necesidad y que todo el mundo se sienta a gusto, tanto niños como adultos y mascotas».

Puestos a presumir de instalaciones, en Casa Samuel destacan la existencia de espacios infantiles «pensados para que los peques estén entretenidos, seguros y siempre a la vista, jugando y disfrutando mientras los papás pueden tomar algo con total tranquilidad».

Casa Samuel es uno de los locales más concurridos de la comarca. / M. Méndez

Al igual que resaltan su papel como «bar pet friendly», con espacios acondicionados para que los clientes compartan la experiencia con sus mascotas e incluso «un pequeño aviario especies que llaman la atención de grandes y pequeños».

Así, aprovechando su 80 cumpleaños para presentarse como «un lugar único en la zona», Casa Samuel complementa una oferta hostelera con «un espacio cómodo, versátil y cercano reservado a eventos, reuniones, celebraciones familiares y encuentros de grupos en los que disfrutar de momentos especiales acompañados de nuestra gastronomía tradicional y un servicio personalizado».

Bautizos, cumpleaños, comidas de empresas o reuniones de amigos en fechas o momentos señalados tienen cabida en esa zona reservada a eventos.

Alfonso Blanco charlando con uno de sus clientes. / M. Méndez

Repartiendo ilusión

Donde también festejar, si procede, los premios que puedan entregarse a través del punto de venta oficial de loterías que es Casa Samuel, donde «llevamos años repartiendo ilusión y buenos premios a nuestros vecinos y visitantes», aclara Alfonso Blanco Tío.

Quien termina diciendo que «venir a Casa Samuel es sentir la calidez de lo familiar, la atención de siempre y la comodidad de un espacio con historia pensado para disfrutar sin prisas en el que cada detalle cuenta y cada cliente forma parte de la familia».