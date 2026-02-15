Las bodegas se asoman a India y Brasil gracias a los acuerdos comerciales de la UE

La Unión Europea ha respaldado en las últimas semanas dos acuerdos comerciales que son el resultado de más de dos décadas de negociaciones: uno ha sido con la India, y el otro con el Mercosur, una organización que aglutina a un buen número de países de América Latina. ¿Podrán estos acuerdos beneficiar al sector del vino de Rías Baixas? Todo apunta a que sí, aunque no existe consenso sobre en qué medida lo hará.

La directora de exportaciones Alicia Carro, con 20 años de experiencia en el sector, es muy optimista, y afirma que a finales de este mismo 2026 realizará una prospección en India, un país aún prácticamente virgen para las bodegas de Rías Baixas; y, sobre Mercosur, Carro explica que el país más interesante es Brasil, ya que se trata de «un mercado de penetración inmediata».

Sin embargo, el secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Ramón Huidobro, se muestra más comedido. Acepta que los pactos comerciales mejoran la situación anterior, pero advierte de que, en todo caso, tanto India como Brasil, «son mercados que aún están muy verdes».

Además, recuerda que a pesar de ser gigantes demográficos, se trata de países donde apenas existe clase media, y millones de personas viven en la pobreza. Y, para dificultar un poco más las cosas, Ramón Huidobro añade que ni India ni Brasil son grandes consumidores de vino.

India

La Unión Europea e India sellaron el pasado mes de enero un histórico acuerdo de libre comercio tras casi dos décadas de negociaciones, que supondrá la rebaja de los aranceles en más de un 90 por ciento. Esto, sobre el papel, beneficiará a las empresas europeas, que podrán exportar sus bienes con un menor coste.

Esta misma semana, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía animó públicamente a las empresas de su demarcación a explorar, con el apoyo cameral, el mercado de la India , al considerar «que se abren oportunidades para sectores estratégicos de la provincia», y entre ellos citaba al del vino.

Tanto es así que la Cámara está ultimando los detalles de una misión comercial a India, abierta a cualquier sector económico, y que se desarrollará entre finales del próximo mes de abril y principios del de mayo.

Pero el secretario general de Rías Baixas, Ramón Huidobro, huye de triunfalismos. «La India es un mercado muy grande, pero estratificado socialmente y muy condicionado por las castas, y aunque los aranceles han bajado mucho, siguen siendo altos».

Huidobro también recuerda que, «hoy por hoy aún no existe en la India un registro de las denominaciones de origen», y apunta que no debe pasarse por alto que algunas de las principales religiones de la India prohiben el consumo de alcohol. «Es un mercado que tendremos que trabajar a largo plazo», sostiene Ramón Huidobro. Y además se parte de cero, hasta el extremo de que el pasado año Rías Baixas exportó a India apenas 260 litros de vino.

Sin embargo, Alicia Carro, que ha dirigido los proyectos de exportación de numerosas bodegas, sí cree que el acuerdo comercial puede arrojar resultados a medio plazo. «Es un mercado con potencial por su crecimiento económico y demográfico», hasta el extremo de que opina que sería bueno aprovechar el actual viento a favor, «para hacer alguna prospección y después ir dando algunos pasos en forma de misiones comerciales o inversiones promocionales». El premio para los audaces podría ser, «convertirse en uno de los primeros en entrar en ese mercado».

Mercosur

En el caso del acuerdo de libre comercio con Mercosur, contra el que todavía están protestando agricultores y ganaderos gallegos, es el resultado de 25 años de contactos. La Unión Europea defiende sus bondades asegurando que servirá para suprimir los aranceles en el 91 por ciento de los productos exportados por las empresas europeas, y que les abrirá las puertas a un mercado de 750 millones de personas.

Sobre esto, Huidobro advierte de que va a ser muy complicado entrar en países como Argentina, Uruguay o Paraguay, puesto que ya son productores de vino. Sí aprecia mayor potencialidad en Brasil, pero cree que también hay que planificar este destino «a largo plazo». «Sí es cierto que hay una clase alta con un poder adquisitivo elevadísimo, pero es muy pequeña, y la clase media apenas existe». Además, advierte de que Brasil es un país donde se bebe mucha más cerveza que vino.

El secretario general de Rías Baixas sostiene que, pasados los años, podría conseguirse en Brasil una introducción comercial similar a la que existe hoy en México (quinto país exterior consumidor de albariño), «pero para llegar a donde hemos llegado en México hemos necesitado 20 años».

Noticias relacionadas

Alicia Carro, por su parte, confía mucho en las posibilidades de Brasil para las bodegas gallegas, porque a la proximidad cultural e idiomática con Galicia se suma el hecho de que, «es un mercado en el que Rías Baixas ya está presente en la actualidad».