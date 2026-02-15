El agua del Umia frena a la Variante Espiritual

Aunque todavía quedan un par de meses para la Semana Santa, momento en el que las peregrinaciones vuelven a cobrar protagonismo en el balance turístico de O Salnés, lo cierto es que los temporales que están azotando la comarca se han cebado con uno de sus principales productos y polos de atracción, la Variante Espiritual. Diseñada bordeando los ríos Umia y Armenteira, las crecidas de estos cauces han provocado que se encuentre impracticable y que los pocos peregrinos que transitan por O Salnés en estas fechas tengan que dar un importante rodeo para no caminar por zonas totalmente anegadas, o incluso, derrumbadas.

Víctor Abal, responsable de un albergue privado en Ribadumia y del público de Vilanova, espera que, cuando el Umia retire sus aguas, se acometan las obras necesarias para acondicionar la Variante por la importancia económica y turística que significa para la comarca, sobre todo, en un año que va a ser previo al Xacobeo 2027, por lo que se espera que sean un buen número los peregrinos que escojan la posibilidad de recorrer en barco el mismo trazado que realizaron los restos del Apóstol. El mes de febrero, aunque bastante flojo todos los años, en esta ocasión, está siendo bastante malo, algo que se confía en remontar una vez pase el invierno. «Con el mal tiempo apenas estamos teniendo peregrinos cuando otros años siempre ibas picando algo, además, la Variante está impracticable y los pocos que vienen se ven obligados a caminar por las carreteras o venir desde Cambados para poder llegar», explica.

La zona más afectada por las inundaciones es la que se sitúa en Ribadumia, donde esta semana, la mayoría del camino permanecía completamente cubierta por el agua y sin visos de que, con la sucesión de temporales, pudiese solventarse en un breve espacio de tiempo debido a que el cauce del río se mantiene en unos niveles muy altos.

Las previsiones para este curso son bastante optimistas, como suele ocurrir en el previo a un año santo, aunque Abal señala que «todavía estamos al principio de la campaña y el mal tiempo no nos está ayudando precisamente». De todas formas, lo que está notando es que «la gente está llamando para preguntar por la Semana Santa y ya tenemos un buen número de reservas en los dos albergues, lo que demuestra que hay un importante interés por hacer la Variante».

A ello se une que empresas dedicadas a diseñar el camino a los peregrinos ya han contactado con Abal para conocer cual es la disponibilidad de los diferentes albergues de cara al Año Santo de 2027 que «creemos que puede ser determinante para la consolidación de la Variante como uno de los grandes caminos de referencia».

La Variante también se ha convertido en una propuesta muy atractiva para peregrinos de muchas nacionalidades, que buscan escapar de la masificación que ofrecen los caminos francés y portugués, disfrutar de la exuberante naturaleza que ofrece el tramo de la Ruta da Pedra e da Auga y tener la posibilidad de realizar el camino remontando la ría de Arousa y el Ulla. Su crecimiento, además de las campañas de promoción de la Mancomunidade, también se ha ido gestando a base del boca a boca y de las redes sociales, convirtiéndola en un destino de referencia.

Una de las cuestiones que está todavía por resolver es conseguir el título de Camiño de Santiago oficial, una decisión que debe adoptar Turismo de Galicia. En este sentido, la Mancomunidade de O Salnés, que es el ente que puso en marcha la Variante, ha recopilado todo tipo de información, especialmente histórica, que avala los vínculos de la ría de Arousa con Compostela, datos con los que espera que se acabe reconociendo, lo que supondría todavía un salto mayor en su atractivo.

La Variante también se ha convertido en un motor económico para la comarca ya que, bajo su manto, han ido surgiendo un buen número de negocios orientados a prestar servicios a los peregrinos que van desde los albergues al transporte de maletas. La Variante también ha beneficiado al sistema hotelero tradicional de la comarca, ya que garantiza clientes, incluso, fuera de temporada.