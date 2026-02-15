Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ádega proyecta «Un simple accidente»

El miércoles 18, Cine Clube Ádega proyecta en Vilagarcía «Un simple accidente» en el Salón García (20.30) horas. Vahid, un mecánico iraní, se ve obligado a revivir su paso por la cárcel tras un encuentro casual en un drama de 2025 y 105 minutos dirigido por Jafar Panahi. Las entradas se podrán adquirir desde una hora antes al precio de 4 euros para los no socios.

