Ádega proyecta «Un simple accidente»
El miércoles 18, Cine Clube Ádega proyecta en Vilagarcía «Un simple accidente» en el Salón García (20.30) horas. Vahid, un mecánico iraní, se ve obligado a revivir su paso por la cárcel tras un encuentro casual en un drama de 2025 y 105 minutos dirigido por Jafar Panahi. Las entradas se podrán adquirir desde una hora antes al precio de 4 euros para los no socios.
