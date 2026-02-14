Los vilagarcianos tendrán tres horas gratis en el parking de Xoán XXIII

Los vilagarcianos podrán aparcar gratis hasta tres horas en el estacionamiento subterráneo de Xoán XXIII. Así lo anunció ayer el grupo de gobierno, que aceptó las alegaciones presentadas en su día por el BNG a la ordenanza fiscal de los aparcamientos municipales.

La primera hora y media será gratuita para todos los vehículos empadronados en Vilagarcía; y los siguientes 90 minutos serán bonificados para los que realicen compras en las entidades o asociaciones que firmen en su día un convenio con el Concello, como podría ser la de comerciantes. Esta segunda bonificación por consumir en Vilagarcía podrá beneficiar a personas de otras localidades.

La primera propuesta de ordenanza contemplaba un periodo gratuito de una hora para los empadronados en Vilagarcía, pero finalmente se ampliará hasta un máximo gratuito de tres horas. Además, se abre la posibilidad a firmar convenios con todo tipo de entidades. Ambos cambios coinciden con las alegaciones presentadas en su día por el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, algo que fue celebrado ayer por sus responsables.

La ordenanza se aprobará de forma definitiva en el pleno de este mes de febrero o en el de marzo, y si bien en estos momentos solo se aplicará en el parking de Xoán XXIII (el situado detrás del Concello) en un futuro podría ampliarse a otras instalaciones municipales, como el actual depósito municipal de vehículos de A Concha.

Desde el gobierno socialista defendieron ayer que las tarifas serán «asequibles» y que habrá descuentos para los aparcamientos de larga estancia, para de este modo descongestionar más el tráfico. Así, el precio por minuto se fija en 0,013 euros, lo que significa que la hora de estancia no llega al euro (78 céntimos) y el máximo a pagar por día completo (24 horas) será de 18,66 euros. Se establecen dos tipos de abonos de larga duración: de 15 y 30 días, que a su vez podrán ser de 12 o 24 horas. Los precios oscilarán entre los 44,77 y los 74,51 euros. También podrán aparcar bicicletas por 15 euros al mes.

De todos modos, para que entren en vigor las bonificaciones y los nuevos precios, antes hay que instalar unas nuevas máquinas, y ese proceso aún tardará en torno a los cuatro meses.