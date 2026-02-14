Vilagarcía sufre otras 12 horas de apagón en pleno centro urbano

El apagón sorprendió a vecinos y comerciantes de la Rúa do Río y de Romero Ortiz en plena madrugada. A las 3.00 horas, buena parte de ambas calles se quedó sin suministro eléctrico, una incidencia que se prolongó durante horas y que se recuperó a primera hora de la tarde completando más de 12 horas sin servicio.

Solo algunos puntos recuperaron la normalidad tras una actuación de urgencia y temporal solicitada de manera privada por algunos de los afectados, mientras el resto continuaban a oscuras, con las molestias habituales cuando se altera la actividad cotidiana en establecimientos y viviendas.

La escena fue especialmente complicada en los establecimientos abiertos al público. La peluquería Mike Barber logró mantener su servicio gracias a un generador propio, que permitió atender citas y evitar cancelaciones de última hora. En cambio, comercios como la Zapatería Iñaki o Matices se vieron obligados a trabajar prácticamente a ciegas y a pedir comprensión a la clientela por los trastornos, con escaparates apagados y cobros dificultados al quedar inutilizados los datáfonos.

Una peluquería tuvo que recurrir a un generador propio para atender a sus clientes.

En el ámbito hostelero, la primera constatación del fallo la tuvo el Pub Miudo, que detectó los primeros problemas de tensión en la madrugada y se vio obligado a cerrar antes de lo previsto cuando los cortes se hicieron continuos, hasta desembocar en el apagón definitivo. La situación se vivió con desesperación, tanto en negocios como entre residentes, al no disponer de una previsión clara durante las primeras horas y ver cómo el tiempo pasaba sin una solución global.

Según trasladaron varios afectados, la empresa responsable del servicio les comunicó que el suministro se restablecería de forma completa a primera hora de la tarde, como así fue. Mientras tanto, el incidente dejó una imagen llamativa: el apagón se producía por zonas, de modo que incluso en un mismo edificio podía haber viviendas con luz y otras sin ella, un detalle que alimentó la confusión y las quejas vecinales.

El episodio se suma a una racha de problemas energéticos en distintas áreas de Vilagarcía durante los últimos días. La semana pasada, una avería en un transformador situado en las inmediaciones de la Comisaría de la Policía Nacional ya había provocado interrupciones en varias calles del centro. Tras una reparación de urgencia, los técnicos regresaron en la tarde para aplicar una solución definitiva, aunque para poder trabajar con seguridad no quedó otra alternativa que cortar temporalmente el suministro en vías del corazón comercial y hostelero. Una situación que también se repitió en la calle Clara Campoamor y adyacentes apenas dos días después. Unos cortes que se repiten en exceso.