El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia contra Catoira

El Concello de Catoira asegura que el Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia interpuesta por el PSOE contra la presentación tardía de la liquidación del presupuesto de 2024 y de «forma tajante y clara», indicando «ya en la fase preliminar que ni siquiera era precisa una investigación», pues de manera «patente, clara y descubierta no se produjo ningún perjuicio» para la administración local.

Así lo indica el alcalde, Xoán Castaño, y en un tono triunfante, pues «todas las resoluciones, sentencias y autos de todas las denuncias y quejas presentadas» por su portavoz, el exregidor Alberto García, «están cayendo en su contra», aseguró, respecto a asuntos como los cobros de la anterior secretaria y las bases para cubrir el puesto de secretaría-intervención.

Asimismo, recordó que el sí fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 20.000 euros «por cobrar de manera irregular dinero del Ayuntamiento mientras, al mismo tiempo, ingresaba su pensión»

Según el nacionalista, el auto de la consejera de Cuentas del tribunal madrileño detalla que no haber presentado la cuenta antes del mes de octubre «no constituyó manifiestamente un supuesto de responsabilidad contable por alcance al no desprenderse la existencia de un presunto daño efectivo para los caudales públicos».

Es más, afirma que incluso le «da un tirón de orejas», pues «reprueba severamente el escrito de denuncia de García por defectos de postulación importantes y, a mayores, le indica que, como concejal, no estás legitimado para solicitar una actuación fiscalizadora».

Ante todo esto, el alcalde cuestiona que el PSOE le mantenga como portavoz cuando es «una persona condenada» mientras «alardea de luchar contra la corrupción» dentro de su propio partido. Y al edil opositor le pide que «pague, se deje de enredar» y de «alertar de manera dramática a los vecinos» y que «se marche».

Noticias relacionadas

Y es que considera que ha entrado en una campaña de «odio y rencor» por «no asumir que la ciudadanía le retiró su apoyo» en las elecciones y lo único que está consiguiendo es que se gasten «fondos y recursos personales» del Concello en defenderse de sus denuncias y que «podrían destinarse a otros fines».