Camino de Santiago
La Ruta Xacobea do mar de Arousa y el Arzobispado de Santiago renuevan la promoción conjunta de la Traslatio
Representantes de la Fundación Ruta Xacobea do mar de Arousa se reunieron esta semana con el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, para estrechar unos lazos que ya se remontan al año 1965 y mostrarle su trabajo mediante las diferentes publicaciones que posee y el corto promocional sobre la Traslatio que presentó este año en la feria internacional de turismo Fitur.
Participaron su presidente, Javier Sánchez-Agustino; el secretario, Juan Maril, así como Elisardo Temperán canciller de la catedral y el Arcipreste de Iria, Roberto Martínez. Asimismo, aprovecharon para entregarle una reproducción de la moneda de Adro Vello, la primera de curso legal que representa la Traslatio y que la entidad reacuñó en el año 2013 en colaboración con otras entidades.
