La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad

La próxima semana hay «seca», y las mariscadoras a pie podrían regresar a las playas. Pero hay muchas probabilidades de que finalmente no lo hagan. La Consellería do Mar celebró el jueves una reunión de trabajo con los biólogos de las cofradías, para analizar los daños que los temporales están causando en los bancos marisqueros. Y los técnicos de la Xunta recomendaron a los de los pósitos que, en la medida de lo posible, se evite extraer marisco durante los próximos días, como medida casi desesperada para salvar la almeja que haya podido sobrevivir a tantas semanas de borrascas.

Las directivas de varias agrupaciones de marisqueo a pie de la ría de Arousa se reunieron entre el jueves y ayer viernes para estudiar la situación y tomar decisiones. Y la mayoría seguirán probablemente las recomendaciones de los biólogos de la Consellería. Las mariscadoras de Vilanova, por ejemplo, tenían ayer día de extracción, y lo anularon. En su lugar, hicieron un grupo y las mujeres estuvieron resembrando el marisco que los temporales de los últimos días dejaron sobre la arena. «Hay muchísimo marisco fuera y con la lengua fuera», señala el patrón mayor de Vilanova de Arousa, Lino Díaz.

El patrón añade que las mariscadoras de Vilanova, tras anular la jornada de extracción de ayer, sí irán a mariscar el lunes, «y según lo que vean ese día, tomarán una decisión». Pero reconoce que la posibilidad de parar durante toda la marea está sobre la mesa. Si finalmente sucede esto, y la agrupación para hasta que mejore el tiempo, se harán grupos de trabajo para actuar en las playas más afectadas por el agua dulce.

En Cambados, las mariscadoras tomarán una decisión el martes. El lunes es festivo local en esta localidad, pero la cofradía decidió abrir la lonja porque hay «rañeiros» y barcos de bajura que sí van a ir a faenar. Cuando dijeron a las mariscadoras que habría subasta en la lonja de Tragove, las mujeres mostraron interés por salir también ellas a mariscar, y pidieron al biólogo que tramitase la autorización con la Xunta.

Pero en ese momento, los técnicos de la Consellería advirtieron al del pósito de que podría ser mejor dejar «descansar» la almeja unos días; el biólogo trasladó el mensaje a la directiva de las mariscadoras, y estas decidieron finalmente renunciar a la jornada de extracción del lunes. «Lo que han decidido es ir el martes, y después decidir según lo que vean ese día», explica el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez.

Vilaxoán es otra cofradía que ha tomado la drástica decisión de suspender la actividad del marisqueo a pie. En este caso, todo apunta a que anularán toda la próxima «seca», con el consiguiente perjuicio económico que sufrirán las mariscadoras, ya que se verán privadas de una semana de ventas. Se da la circunstancia de que Vilaxoán ya anuló una jornada de marisqueo durante la anterior marea, debido también a los persistentes temporales.

Mientras, en Rianxo ya no han mariscado ni un solo día en lo que va del mes de febrero. Tenían intención de regresar al trabajo en marzo, y así se lo hicieron saber a la Consellería do Mar. Sin embargo, incluso podrían perder también alguna «seca» del próximo mes si no mejora la meteorología en las próximas semanas.

En O Grove, por su parte, las mariscadoras están en paro biológico desde hace unos meses, pero estaban haciendo trabajos complementarios, como resiembras o rareos. Sin embargo, también los han interrumpido por indicaciones de la Xunta. Y es que a principios de la semana pasada, recibieron una instrucción de la Consellería, en la que se les alertaba de que mover el terreno en estos momentos puede ser muy perjudicial para el marisco, al dejarlo a merced del agua dulce.

Al mismo tiempo, esta situación podría afectar a los mercados y a los consumidores, ya que si se confirma un cierre generalizado del marisqueo en la ría de Arousa, las existencias de producto gallego se desplomarán a las puertas de la campaña de Semana Santa.

Peor que en 2023

En la reunión de Santiago del jueves, la Consellería do Mar reconoció a las asistencias técnicas de las cofradías que la situación actual es muy grave, y que los daños incluso podrían ser mayores que los registrados tras las riadas de 2023, después de las cuales cientos de trabajadores del mar tuvieron que quedarse en casa durante meses debido a la masiva mortandad de los bivalvos.

Noticias relacionadas

Los biólogos de la Xunta han advertido a los de las cofradías que las sucesivas borrascas han provocado un descenso dramático de la salinidad en las zonas de marisqueo, con consecuencias fatales para los bivalvos. Han señalado que probablemente ha muerto mucho marisco, pero que además el que ha sobrevivido se encuentra muy debilitado y soportando unas condiciones ambientales muy duras. Por ello, recomendaron a las agrupaciones suspender las jornadas de extracción hasta que se recuperen los índices normales de salinidad, para tratar de que se recuperen los individuos que por ahora se han salvado.