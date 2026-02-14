Servicios
Quejas por falta de tren en Catoira y Pontecesures
Pontecesures
Usuarios del tren regional de la línea entre Angueira de Suso y Vilagarcía, con paradas en Padrón, Pontecesures y Catoira llevan más de una semana sin servicio.
Se han dispuesto autobuses como alternativa, pero están indignados ante «los retrasos, incomodidades y falta de información» sobre una demora que, consideran dura demasiado, y que les hace sentir «discriminados» respecto a la alta velocidad, donde se han realizado reparaciones. «Son solo 27,7 kilómetros», claman.
