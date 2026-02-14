Alegaciones
Meis investiga la titularidad de dos caminos
L. R.
Meis
El Concello de Meis ha abierto un periodo de audiencia de un mes para los interesados en la investigación de la titularidad de dos caminos donde existe disputa de si pertenecen al viario público o son privados. Uno está en Talide y otro en Rialdonio.
El inicio de este trámite se aprobó en un pleno de finales del año pasado y forma parte de la actualización del inventario de bienes municipales. El expediente puede consultarse en sede electrónica o el Consistorio.
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria
- La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras