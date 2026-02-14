Meis investiga la titularidad de dos caminos

El Concello de Meis ha abierto un periodo de audiencia de un mes para los interesados en la investigación de la titularidad de dos caminos donde existe disputa de si pertenecen al viario público o son privados. Uno está en Talide y otro en Rialdonio.

El inicio de este trámite se aprobó en un pleno de finales del año pasado y forma parte de la actualización del inventario de bienes municipales. El expediente puede consultarse en sede electrónica o el Consistorio.