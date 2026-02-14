El IES Asorey no se pierde jugando

Imagina que eres el monigote del Google Street View y te sueltan en una calle, ante un edificio o en un desierto cualquiera y tienes que adivinar dónde estás a través de la observación del paisaje, edificios, señales … Pues a eso están jugando en los recreos del IES Francisco Asorey, y aprendiendo.

Unos cuarenta alumnos se han apuntado a un torneo de uno de los videojuegos más populares del momento y tan adictivo que hasta los profesores de este centro cambadés que lo desconocían juegan ahora en la sala de descansos. Nace con vocación de continuidad y con aspiración de llegar convertirse en una competición intercentros, que en esta primera edición premiará a los tres mejores con una brújula, un atlas y un globo terráqueo.

Así lo explica el profesor de Lengua y coordinador del Equipo de Dinamización Lingüística, Alberto Escariz, que se ha aliado con su colega de Xeografía, Lois Fernández, para impulsar esta iniciativa cuya respuesta les está sorprendiendo y reconfortando, pues se ha convertido en uno de los proyectos educativos transversales con más éxito.

Alumnos durante una de las sesiones del torneo. / Iñaki Abella

«Los alumnos están motivadísimos, antes de que toque el timbre ya están en la puerta y otros que no participan están acudiendo como espectadores. Para nosotros también es motivador porque te anima a seguir haciendo cosas ya que, a veces, organizas actividades que apenas tienen respuesta», declara el primero.

Solo con una sombra

Pero sobre todo están contentos porque cumple con objetivos educativos. «Es algo interdisciplinar, pone en juego muchas materias. La gran familia de las lenguas, por los tipos de alfabetos, y la geografía, pues incluso a nivel clima, fauna y flora puedes obtener pistas cruciales. Gracias a la sombra de un árbol puedes saber si estás en el hemisferio norte o el sur y si resuelves esto y luego te encuentras alguna señal en castellano ya puedes saber, por ejemplo, si estás en Sudamérica o en España».

El quid de la cuestión está en ser muy observador y se puede hilar tan fino que los más avezados pueden llegar a descubrir el país en el que se encuentran si tienen la suerte de ver la sombra del coche de Google, porque no es igual en todos los estados. Y los de nivel pro ya se conocen trucos como que, en China, los postes de la luz llevan el nombre de la provincia correspondiente.

Vista de detalle del programa para jugar. / Iñaki Abella

El campeonato está ahora mismo en la fase clasificatoria y en las siguiente se endurecerán las condiciones. Empezaron con una ronda de lugares famosos, continúan con las capitales, luego seguirán por Europa, España y así hasta llegar a una sexta ronda centrada especialmente en Galicia de la que saldrán los tres ganadores y que será la más complicada. Aunque nunca es fácil porque solo hay 90 segundos para marcar en el mapa donde crees que estás. El que más acerca en distancia obtiene la mayor puntuación.

Toda esta magia se desarrolla en la sala de informática y utilizando una versión en abierto de este tipo de juegos que puso de moda el más conocido, GeoGuessr. «A veces demonizamos los videojuegos, sentimos que los jóvenes pierden mucho tiempo y luego descubres que están jugando a cosas como estas, y estamos viendo que son muy buenos. En lugar de intentar traerlos tanto a nuestro terreno, tenemos que intentar meternos nosotros en el suyo porque es cuando funcionan las cosas», indica Escariz.