Hong Kong investiga un lote de ostras de O Grove tras un brote de intoxicaciones

Las autoridades sanitarias de Hong Kong (China) han abierto una investigación contra varias empresas, entre ellas una de O Grove, después de que en los últimos días se registrasen una treintena de intoxicaciones alimentarias, supuestamente provocadas por el consumo de ostras crudas. Las mismas autoridades han ordenado suspender la importación y venta de los bivalvos suministrados por estas firmas.

Fuentes de la empresa han indicado que las intoxicaciones se produjeron entre el 1 y el 12 de febrero, y que se conocen 37 casos. Según esta misma fuente, se están investigando a distribuidores de varios países, entre ellos Corea del Sur, España, Francia e Irlanda, puesto que se desconoce con exactitud qué ostras causaron las intoxicaciones. La empresa añade que aún no hay resultados de las analíticas, y que ellos exportan 25.000 ostras a la semana. «Llevamos más de 13 años vendiendo en Hong Kong», concluyó.

Desde comienzos del mes de febrero, hasta 37 casos de intoxicación alimentaria han estado relacionados con el consumo de ostras crudas en Hong Kong, lo que ha puesto en alerta a las autoridades que han iniciado investigaciones en los restaurantes involucrados para revisar sus métodos de manipulación de alimentos y rastrear el origen de los productos sospechosos.

En concreto, los investigadores han analizado desde la temperatura de almacenamiento de las ostras hasta el estado higiénico de las instalaciones e, incluso, de los trabajadores de los locales supervisados. Asimismo, han brindado asesoramiento a los comercios para mantener la seguridad alimentaria y asegurarse de que los productos cumplen con la regulación existente.

Noticias relacionadas

Las ostras se alimentan absorbiendo las partículas suspendidas en el agua del mar, por lo que su ingesta puede encarnar peligros de salud en caso de acumulación de bacterias o si han sido recogidas de aguas contaminadas, más aún si no se someten a un exhaustivo proceso de limpieza.