Granjeros y hadas en los colegios

Los centros educativos iniciaron ayer sus pequeñas vacaciones de Carnaval con fiestas en las que se vieron los primeros disfraces del fin de semana. El tiempo impidió que algunos colegios saliesen con sus desfiles a la calle, como hacían habitualmente, pero no fue obstáculo para que alumnos y profesores pasasen unas horas divertidas en sus aulas o en sus pabellones. El colegio de Rubiáns, en Vilagarcía, y la escuela infantil municipal de esta misma localidad son dos de los centros que ayer se disfrazaron.

En el caso del colegio de Rubiáns, las vestimentas elegidas giraron en torno al mundo de la granja, ya que ese es precisamente el tema del proyecto pedagógico que están trabajando este curso, «Sabeliña has a farm». De este modo, niños y profesores se vistieron ayer de granjeros, molineros, conejos, vacas, ovejas o pollitos, e hicieron una fiesta en el pabellón, ya que la constante amenaza de lluvia les impidió ir hasta el centro social de la parroquia, como acostumbran en estas fechas.

Los animales forman parte importante de la granja de Rubiáns. | FDV

Durante la fiesta, cantaron todos juntos una canción compuesta expresamente para la ocasión por los alumnos de quinto y sexto curso, dedicada al Entroido, y para la que tomaron como referencia la música de «Esa diva», el tema que interpretó Melody en el festival de Eurovisión. La fiesta concluyó con una merienda, en la que toda la comunidad educativa disfrutó de los dulces típicos de Carnaval que elaboraron los propios niños con sus familias en la víspera.

En el caso de la escuela infantil de A Lomba, la temática elegida para la ocasión fue la magia, de modo que los disfraces de la jornada eran de hadas y magos. Además, las educadoras enseñaron a los pequeños algunos trucos sencillos de magia, y durante las próximas semanas les mostrarán actividades de globoflexia y juegos con luces y sombras.

Desfile de Meis

Tras las fiestas en colegios e institutos, hoy empiezan las actividades organizadas por los Ayuntamientos. El de Meis volverá a ser el Carnaval mas madrugador de la comarca, aunque sin perder de vista la evolución del tiempo. La intención del Concello es mantener la fiesta, pero si la suspendiese por culpa de la lluvia lo anunciaría a través de sus redes sociales.

Hadas y magos en la escuela infantil municipal. | FDV

La previsión es que el desfile salga a media tarde. Se trata de un concurso, dotado con unos 2.000 euros en premios, y partirá desde el pabellón municipal para pasar por la avenida de Cambados, la Rampa da Feira y finalizar en la plaza de España.

Allí, está previsto celebrar una fiesta con música y baile mientras se aguarda a la decisión del jurado, que valorará no solo el disfraz, sino también otras cuestiones, como la animación o la coreografía.

La inscripción podrá hacerse de forma presencial, ya que será posible anotarse hasta media hora antes de la salida. Cada participante llevará un dorsal que le indicará el orden que ocupará en el desfile.

En el caso de Vilagarcía, el acto central del Entroido es el desfile de disfraces del martes, e inicialmente la intención de Ravella también es celebrarlo. Hay 7.300 euros a repartir entre los 22 premios previstos en las bases. El concurso será evaluado por un jurado designado por la Concellería de Cultura, integrado por personas vinculadas a ámbitos como la cultura, la música, la comunicación, el diseño o el periodismo, entre otros. En su valoración pesarán aspectos como la interacción con el público, la espectacularidad o la originalidad.