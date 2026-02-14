Golpe al menudeo en O Grove con arrestos y registros

Cuando O Grove aún seguía pendiente del sospechoso hundimiento del bateeiro cargado con 12.000 litros de combustible, los vecinos se despertaban ayer con un operativo contra el tráfico de drogas a pequeña escala.

Al cierre de esta edición se había confirmado la detención de al menos dos hombres, aunque solo uno salió esposado del edificio de Luis Seoane donde se realizó un llamativo registro y que es una propiedad vinculada, por lo menos en un pasado reciente, al clan de Os Roxitos.

Fuentes oficiales confirmaron desde un primer momento que el dispositivo estaba centrado en la desarticulación de un punto de menudeo de sustancia estupefacientes y según los vecinos de la zona, el trasiego de personas a este edificio era continuo.

Una parte del material retirado por los agentes y entre el que había una guitarra. / Iñaki Abella

La investigación parte de la Guardia Civil de O Grove y los efectivos estuvieron durante algo más de dos horas en este céntrico inmueble, donde desplegaron varios coches patrulla e incluso llegaron a parar a un vehículo que circulaba por la zona.

Una vez concluida la inspección, los agentes sacaron a dos hombres del interior, que se cubrieron la cara con las capuchas de sus chaquetas. Ambos fueron introducidos en uno de los coches participantes en el operativo, pero solo uno de ellos estaba esposado.

Los efectivos también sacaron varias cajas y bolsas de basura llenas con diferentes cosas y entre las que destacaba una guitarra. Y es que los investigadores sospechan que los responsables de este presunto narcopiso podían llegar a aceptar pagos en especie de sus compradores y no se descarta la presencia de objetos robados.

El otro hombre que estaba durante el registro del piso de O Grove. / Iñaki Abella

En todo caso, la investigación sigue en curso y poco más trascendió ayer, más que que la intervención no estaba relacionada con el llamativo naufragio del martes frente a Porto Meloxo.

Los investigadores sospechan que los casi 12.000 litros de combustible en bidones que cargaba el «Santa Irene» estaban destinados a suministrar a un narcosubmarino existente en la ría de Arousa, pero las pesquisas siguen abiertas y sin más novedades oficiales que las aportadas el jueves por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien aseguró que están trabajando «todas las hipótesis».

También aportó otra cuestión importante y es que se levantaron las alertas de peligro de contaminación ambiental. Son varias las sospechas, como la situación legal del antiguo barco auxiliar y las explicaciones ofrecidas por sus tres tripulantes, dos vecinos de Rianxo y un ciudadano extranjero, que fueron rescatados sanos y salvos.