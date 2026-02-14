Una fiesta del BTT con sabor a callos

Gastronomía, fiesta y deporte se darán la mano mañana domingo en Castroagudín con la tercera edición de la 3 Horas de Resistencia BTT, una cita que el club Arousa Bike ha logrado convertir en mucho más que una carrera. El circuito, situado en la contorna del embalse de O Con y trazado en las laderas del monte Xiabre, será un hervidero desde primera hora para corredores, equipos y público, con esa mezcla de nervios y celebración.

En lo estrictamente deportivo, el evento da un salto: por primera vez ejercerá como Campeonato Autonómico de BTT Resistencia en su versión invernal. La Federación Ciclismo Galego aprovechará la jornada para estrenar los maillots con los que coronará a sus campeonas y campeones, de modo que los primeros del año saldrán de Vilagarcía. El tirón se refleja en las cifras: 296 inscritos, récord del calendario, por encima del mejor dato previo, los 250 participantes registrados en la Copa Galicia celebrada en Meis.

A partir de las 10.00 horas, el objetivo será sumar el mayor número de vueltas a un recorrido de seis kilómetros en tres horas, una dinámica que combina resistencia, estrategia y cabeza fría. Habrá competición individual desde júnior hasta máster-60, además de relevos por parejas (mixtas, femeninas y masculinas). En categoría cadete solo habrá formato por dúos y con una duración de dos horas. «Es un circuito duro y complicado», advierte David Janza, presidente del Arousa Bike, club anfitrión, aunque recalca que, pese a las abundantes lluvias de las últimas semanas, el trazado se encuentra en perfectas condiciones para rodar.

Noticias relacionadas

Y, como seña de identidad, el deporte no irá solo. Antes de la salida habrá chocolatada con rosca gratuita en la Praza da Fonte de Castroagudín y, tras el esfuerzo, llegará el gran momento de convivencia: 500 raciones de callos para asistentes y deportistas. La presencia de los cocineros Xoanqui Ameixeiras y Rubén García añade más sabor a una propuesta que cuenta, además, con la colaboración de la cofradía de Carril, que aportará las mismas ollas que guardan el «secreto» de las almejas que cada agosto se degustan en la villa carrilexa. Así, la resistencia sobre ruedas se convierte también en una fiesta para el paladar y en una invitación a vivir el deporte como un espacio de encuentro. Plan redondo para animar y marcharse con el mejor sabor de boca.