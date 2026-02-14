La educación afectivo-sexual vuelve a los colegios de Cambados

La educación sexual es una herramienta fundamental para tener relaciones sanas con los demás y prevenir las violencias, así que la Concejalía de Igualdade de Cambados no ha dudo en poner en marcha una segunda ronda de talleres de educación afectivo-sexual con la ONG Cromosomos X.

Y es que la concejala Mar Pérez echa en falta contenidos de este tipo en los proyectos educativos actuales. Así, serán un total de 30 sesiones formativas en las que se desmontarán tabús sobre sexualidad y menstruación; se impartirán conocimientos sobre el ciclo hormonal y menstrual y su relación con las emociones; se informará de dispositivos de salud menstrual, incluyendo las alternativas más sostenibles, y también se analizarán con mirada crítica los roles y estereotipos de género presentes en la sociedad.

Todo ello impartido por esta organización con origen cambadés y que cuenta con profesionales especializadas en los temas a tratar, llevando sus proyectos a otros países donde el tabú de la menstruación incluso constituye un peligro para la integridad de las mujeres.

Pérez explica que intervendrán en los colegios San Tomé, Enrique Barreiro Piñeiro, el Magariños y los institutos Asorey y Cabanillas. El propósito es «ofrecer herramientas pedagógicas adaptadas a las diferentes etapas educativas para promover una vivencia saludable, informada y libre de estigmas de la sexualidad y la menstruación». Las sesiones se desarrollarán mediante metodologías participativas y dinámicas.