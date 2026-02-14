La Diputación concede ayudas al patrimonio de A Illa y Sanxenxo

La Diputación aprobó ayer las ayudas para la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo fluvial de Pontevedra por valor de 90.000 euros. De este modo, además de los 11.900 anunciados para Vela Tradicional de Cambados, para la restauración de la dorna «Airexa», en O Salnés también se verán beneficiadas: la asociación Dorna, con 6.200 euros para el galeón Rei do Mar; la Asociación Cultural, Deportiva e Promotora de Actividades Xuvenís Fasquia, con 6.400 euros para mejoras en la dorna «Lavanqueira»; la Asociación Cultural Cornamusa Arousa, que recibirá 9.500 euros para reparar el racú «Catuxa»; la Asociación Cultural DS Illa de Arousa, obtendrá 9.400 euros para el mantenimiento del «San Pedro» y Amigos da Dorna de Portonovo será beneficiaria de 11.300 euros para reparar la dorna madre «Surfeira».