El CIFP Fontecarmoa participa en InnovArt con el ciclo de baloncesto

El CIFP Fontecarmoa llevó estos días su oferta de enseñanzas deportivas a la cuarta edición de la feria InnovArt, el escaparate que la Consellería de Educación dedica en el Gaiás a las enseñanzas de régimen especial. El centro participó en el apartado de enseñanzas técnicas deportivas con la especialidad de Técnico en Baloncesto, acercando al alumnado visitante una salida formativa pensada para quien quiere entrenar, dirigir y planificar la enseñanza del juego desde una base reglada.

Su stand fue, además, uno de los más concurridos en la zona deportiva. Entre demostraciones y explicaciones sobre el itinerario académico y las salidas profesionales, el CIFP instaló un pequeño reto de lanzamiento a canasta que animó la jornada. Incluso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se detuvo a probar su puntería y a participar en el juego, un gesto que dio visibilidad al trabajo del equipo docente y del alumnado del centro.

InnovArt 2026 reunió a cerca de un millar de estudiantes y profesores de 26 centros en un espacio expositivo de 4.100 metros cuadrados, con más de 300 actividades entre talleres, actuaciones y propuestas participativas. La presencia de Fontecarmoa refuerza el peso creciente de las enseñanzas deportivas en la feria y la proyección de Vilagarcía en este ámbito. La feria abrió los días 11 y 12 de febrero en el Gaiás de Santiago, en Galicia.