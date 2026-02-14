Carril sirve cocido para 210 comensales

La comisión de fiestas de San Fidel de Carril celebra hoy la cuarta edición de su Xantar con el cocido como protagonista. Más de 200 comensales se sentarán a las mesas que se ubicarán bajo carpa en las inmediaciones de la lonja para disfrutar de un evento que tiene como objetivo la financiación de la tradición festiva de la villa carrilexa.