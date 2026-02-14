Capitanía intervino en 68 emergencias, la mayoría con embarcaciones de recreo

La Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa intervino el pasado año en 68 emergencias en el mar, la mayoría relacionadas con embarcaciones de recreo. Así lo puso de manifiesto ayer el Ministerio de Transportes a través de un comunicado. En el mismo, se indica igualmente que en 2025 la Capitanía abrió 91 expedientes sancionadores por infracciones graves. También en este caso, la mayoría de ellas estuvieron relacionados con las embarcaciones recreativas de uso particular.

Las Capitanías Marítimas son órganos dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante, que depende a su vez del Ministerio de Transportes. Según el balance de 2025, la de Vilagarcía inició el año pasado un total de 91 expedientes sancionadores por infracciones graves, procedentes de las 137 denuncias recibidas por infracciones contra la seguridad marítima y la prevención de la contaminación del medio marino. «En su mayoría, las denuncias fueron levantadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y relacionadas con embarcaciones de recreo», apuntan desde el Ministerio. Muchas de estas denuncias se cursaron en verano, y en muchas ocasiones estuvieron relacionadas con el uso indebido de motos náuticas o por su empleo en zonas de baño.

Inspecciones a mercantes

La Capitanía arousana inspeccionó durante el pasado año 23 buques mercantes de pabellón extranjero que habían atracado en los puertos de Vilagarcía o A Pobra do Caramiñal, «para garantizar el cumplimiento con las normas internacionales de seguridad y prevención de la contaminación». Además, el servicio de inspección emitió 1.441 certificados después de la inspección a 641 embarcaciones de pabellón nacional, en su mayoría embarcaciones auxiliares de acuicultura y embarcaciones de pesca local y litoral.

Por otra parte, se atendieron a través del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo Fisterra un total de 68 emergencias marítimas, las más frecuentes relacionadas con embarcaciones de recreo a la deriva por falta de propulsión o gobierno.

Despachos de buques

Durante el año pasado, en el ámbito de la Capitanía y de sus distritos marítimos (Ribeira, Caramiñal, Cambados y O Grove), se tramitaron 3.793 despachos de buques, principalmente pesqueros y auxiliares de acuicultura, así como 7.747 roles y desenroles de tripulación.

«Las capitanías marítimas trabajan en España para garantizar el salvamento de vidas humanas en el mar, la seguridad del transporte marítimo, la prevención y lucha contra la contaminación, y el control del tráfico marítimo, entre otras competencias», recuerda el Ministerio en un comunicado.

La Capitanía Marítima de Vilagarcía, con competencia desde río Sieira hasta punta Faxilda, está dirigida por el capitán marítimo Juan Andrés Pérez.