Cambados acoge una visita de la FAO sobre «puertos azules»

Representantes de una decena de países conocieron los entresijos de una subasta, vieron la fábrica de hielo y observaron a las «redeiras»

Miembros de la expedición organizada por la FAO a Cambados. | FDV

Anxo Martínez

Cambados

El puerto de Cambados recibió el jueves a medio centenar de representantes del mundo de la política y de la gestión pesquera procedentes de una decena de países de África, Asia y América Latina. La actividad se enmarca en las jornadas de «Puertos Azules» que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebró estos días en Vigo. La comisión organizadora quería conocer un puerto de una localidad de tamaño medio, y escogieron Cambados.

La delegación estuvo en Tragove durante toda la mañana, y tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de la lonja y el funcionamiento de una subasta de pescados y mariscos; vieron la fábrica de hielo; y mostraron su sorpresa con el trabajo de las «redeiras». El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, ejerció de anfitrión, y explicó a la comitiva que, «sin las atadoras sería imposible que nuestra flota saliese a trabajar».

La finalidad de las jornadas de «puertos azules» es dar a conocer a los gestores de la política pesquera de los países en vías de desarrollo fórmulas para construir puertos sostenibles económica y ambientalmente.

En el caso de la visita de Cambados, también se acercaron al espigón, desde donde observaron las bateas de mejillón y cómo faenaban algunas embarcaciones de bajura, en una mañana marcada por el mal tiempo.

