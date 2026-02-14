Pesca
Cambados acoge una visita de la FAO sobre «puertos azules»
Representantes de una decena de países conocieron los entresijos de una subasta, vieron la fábrica de hielo y observaron a las «redeiras»
El puerto de Cambados recibió el jueves a medio centenar de representantes del mundo de la política y de la gestión pesquera procedentes de una decena de países de África, Asia y América Latina. La actividad se enmarca en las jornadas de «Puertos Azules» que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebró estos días en Vigo. La comisión organizadora quería conocer un puerto de una localidad de tamaño medio, y escogieron Cambados.
La delegación estuvo en Tragove durante toda la mañana, y tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de la lonja y el funcionamiento de una subasta de pescados y mariscos; vieron la fábrica de hielo; y mostraron su sorpresa con el trabajo de las «redeiras». El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, ejerció de anfitrión, y explicó a la comitiva que, «sin las atadoras sería imposible que nuestra flota saliese a trabajar».
La finalidad de las jornadas de «puertos azules» es dar a conocer a los gestores de la política pesquera de los países en vías de desarrollo fórmulas para construir puertos sostenibles económica y ambientalmente.
En el caso de la visita de Cambados, también se acercaron al espigón, desde donde observaron las bateas de mejillón y cómo faenaban algunas embarcaciones de bajura, en una mañana marcada por el mal tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria
- La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras