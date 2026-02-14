Abad aborda con la Xunta los retos del relevo generacional en los negocios

El conselleiro de Emprego, José González, se reunió con el presidente de la Unión de Profesionais e Autónomos (UPTA), el vilagarciano Eduardo Abad, en la que abordaron posibles vías de colaboración para impulsar el relevo generacional en las empresas.

Entre ellas, destaca el segundo Congreso Nacional de Relevo Generacional, organizado por UPTA, que se celebrará en abril en Vilagarcía de Arousa con el apoyo de la Xunta y en el que participarán expertos y profesionales de referencia para abordar los principales retos en este ámbito, así como aspectos como la formación y el emprendimiento.

Por su parte, el conselleiro transmitió a Abad que para facilitar la transmisión de empresas en funcionamiento y garantizar su mantenimiento futuro, la Xunta de Galicia cuenta con el Bono Remuda, cuyo presupuesto se ha incrementado un 20 por ciento este año, hasta los 1,5 millones de euros. El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de septiembre.

En otro orden de asuntos, UPTA denunció que, porcentualmente, los autónomos abonan más impuestos que las grandes sociedades.