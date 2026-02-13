Vilagarcía aspira a una ayuda para mejorar la plaza de abastos

La Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía solicita de nuevo las ayudas de los mercados de excelencia de Galicia con el objetivo de continuar la modernización de la plaza de abastos y mejorar sus servicios. El departamento, dirigido por Álvaro Carou, presenta una propuesta para esta línea de ayudas destinada a llevar a cabo acciones de dinamización y revitalización, valoradas en 68.108 euros, que se ejecutarán a lo largo de 2026 y 2027. La subvención solicitada asciende a 54.487 euros (80 por ciento del coste) y el Ayuntamiento aportaría los 13.621 restantes.

El programa incluye la creación y mejora de la atención al cliente, así como acciones logísticas y de marketing de productos, en este caso mediante la adquisición de bolsas sostenibles con el logotipo de la plaza. También contempla la formación de vendedores y mejorar la estética de los puestos.