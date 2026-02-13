Mercados
Vilagarcía aspira a una ayuda para mejorar la plaza de abastos
Redacción
La Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía solicita de nuevo las ayudas de los mercados de excelencia de Galicia con el objetivo de continuar la modernización de la plaza de abastos y mejorar sus servicios. El departamento, dirigido por Álvaro Carou, presenta una propuesta para esta línea de ayudas destinada a llevar a cabo acciones de dinamización y revitalización, valoradas en 68.108 euros, que se ejecutarán a lo largo de 2026 y 2027. La subvención solicitada asciende a 54.487 euros (80 por ciento del coste) y el Ayuntamiento aportaría los 13.621 restantes.
El programa incluye la creación y mejora de la atención al cliente, así como acciones logísticas y de marketing de productos, en este caso mediante la adquisición de bolsas sostenibles con el logotipo de la plaza. También contempla la formación de vendedores y mejorar la estética de los puestos.
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria
- La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación