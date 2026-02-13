Los temporales llenan de plástico A Compostela

La sucesión de temporales que ha azotado la comarca ha hecho florecer la aparición de plásticos, algas y restos de aves que escondía el mar en sus entrañas y los ha arrojado a las playas. Un ejemplo de ello es la playa de A Concha-Compostela en Vilagarcía, que presente una imagen desastrosa, cubierta no solo de algas, sino de todo tipo de plásticos que han llegado por vía marítima.

Esta imagen no gusta a las personas que se acercan hasta el arenal o caminan por el paseo marítimo, que reclaman al Concello de Vilagarcía que proceda lo antes posible a retirar toda la basura que se ha ido acumulando estas semanas en la playa y que llega prácticamente hasta las inmediaciones del paseo marítimo.

Gran parte de esos restos son plásticos.

El malestar viene porque todos estos restos llevan días acumulándose sin que desde el Concello hayan puesto en marcha acciones para retirar la basura, convirtiendo A Concha-Compostela en un «estercolero». Entre los restos que la marea y los temporales han ido arrastrando en los últimos días se encuentran, sobre todo, botellas de plástico o restos de artes de pesca. También se pueden apreciar restos de animales, especialmente frailecillos, que han sido arrastrados hasta el arenal y permanecen pudriéndose en la zona sin que nadie los retire.

La imagen de A Concha-Compostela también se repite, aunque con menor impacto visual, en otras playas que miran hacia el sur de la ría de Arousa, las que más están sufriendo los efectos de los constantes temporales que azotan la comarca desde el pasado mes de enero. A diferencia de los días anteriores, el día de ayer no estuvo marcado por la inestabilidad meteorológica, un respiro que se prevé corto, ya que se espera la próxima llegada de la borrasca Oriana.