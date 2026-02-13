Rodrigo de Mendoza recupera el doble sentido durante el Carnaval

La avenida Rodrigo de Mendoza, una de las principales arterias viales de Vilagarcía, reanudó a media tarde de ayer su circulación habitual en ambos sentidos. «Este alivio temporal de las molestias causadas por el proyecto del tanque de tormentas y la renovación de los colectores principales de la red de alcantarillado es posible gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento para evitar un nuevo corte coincidiendo precisamente con esas fechas», explicó ayer Ravella en un comunicado.

La aplicación del convenio de construcción, que prevé festivos durante el Carnaval, también facilitó esta decisión. Por lo tanto, la avenida volverá a tener dos carriles disponibles hasta el miércoles de la próxima semana, día 18; es decir, después del Martes de Carnaval, que se prevé que sea el día de mayor afluencia de público a la ciudad debido al mercado semanal y al desfile de disfraces.

Hay que tener en cuenta que en un principio el corte parcial de Rodrigo de Mendoza iba a durar solo un mes, pero los plazos ya se están superando otra vez. En este sentido, el Ayuntamiento indicó que, «comprende las dificultades técnicas de un proyecto de esta magnitud», pero ha pedido a la Xunta de Galicia que «agilice su ejecución y mejore la comunicación» con la administración local.