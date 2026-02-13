Reclaman una nueva ambulancia de soporte vital básico para Arousa

Comisiones Obreras reclama a la Xunta de Galicia que habilite una nueva ambulancia asistencial básica para la comarca de O Salnés. La propuesta del sindicato, que ya ha trasladado a la Xunta de Galicia, es que el vehículo de emergencias esté operativo 12 horas al día, todos los días del año.

Comisiones Obreras realiza esta petición en un momento en el que la administración ultima la licitación del servicio de ambulancias de transporte sanitario urgente, un contrato que definirá los medios de que dispondrá cada territorio durante los próximos años.

El sindicato considera que O Salnés necesita esa ambulancia asistencial permanente de 12 horas diarias para atender, «las necesidades reales de la población y de los profesionales del sector».

Al mismo tiempo, CC OO ha remitido un escrito a los municipios de O Salnés pidiéndoles su respaldo institucional a esta medida, «que afecta directamente a la seguridad y a la salud de la población», señala el sindicato en un comunicado.

Este planteamiento de Comisiones Obreras se suma al expresado en ocasiones anteriores por la CIG y el BNG, que además de reclamar esta ambulancia asistencial (de soporte vital básico), reclaman una segunda medicalizada para la comarca, que se ubicaría en Sanxenxo durante los meses de julio y agosto.

En los próximos meses, la fundación pública del 061 sacará a licitación el contrato millonario, y será ahí donde se sepa si acepta o no alguna de estas solicitudes procedentes de O Salnés.